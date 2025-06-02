Топ-10 очаровательных роскошных отелей во Франции

Мечтаете о роскошном отпуске во Франции? Прогулка по Елисейским полям, аромат свежих круассанов из уютных пекарен, Эйфелева башня, сияющая в лучах заката. Франция – страна, завораживающая своей уникальной атмосферой, богатой историей и культурой. Здесь каждый найдет что-то себе: любители истории – величественные дворцы и готические соборы, гурманы – изысканные рестораны и винные погреба, ценители искусства – музеи мирового уровня и яркие фестивали.

Но чтобы по-настоящему погрузиться в магию этой страны, важен не только маршрут, но и выбор жилья. Отель станет вашим домом на время отпуска, оазисом спокойствия и роскоши. Мы подготовили подборку лучших роскошных отелей Франции, где каждый номер – это произведение искусства, а сервис – воплощение французского шика.

В этой статье вы найдете:

Гостиницы, пропитанные историей, где каждый номер – шедевр.

Современные архитектурные жемчужины с высоким уровнем комфорта.

Уютные бутик-гостиница с домашней атмосферой и персонализированным сервисом.

Прочтите и откройте мир французской роскоши!

1. Le Meurice

Местонахождение : Париж, Франция

: Париж, Франция Адрес : 228 Rue de Rivoli, 75001 Париж, Франция

: 228 Rue de Rivoli, 75001 Париж, Франция Телефон : +33 1 44 58 10 10

: +33 1 44 58 10 10 Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice

: https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice Рейтинг : 4.5 ⭐

Le Meurice – это не просто отель, а легенда, живая история, сплетенная из нитей роскоши и изысканного вкуса. Расположенный в сердце Парижа, напротив сада Тюильри, он более 180 лет очаровывает гостей уникальной атмосферой. Здесь останавливались Сальвадор Дали и Оскар Уайльд.

Переступив порог, вы погружаетесь в элегантность 18 века, сочетающуюся с современным комфортом. Антикварные люстры, бархатные портьеры и картины эпохи Возрождения создают атмосферу королевского дворца. Каждый номер оформлен индивидуально с антикварной мебелью, редкими картинами и шелковыми тканями, с панорамными видами на город, а некоторые люксы предлагают вид на Эйфелеву башню.

Удобства:

Рестораны со звездами Мишлен с французской кухней от лучших шеф-поваров.

Le Meurice Spa предлагает процедуры для лица и тела.

предлагает процедуры для лица и тела. Бассейн на крыше с видом на Париж.

Современный фитнес-центр.

Уютная библиотека с редкими книгами.

Консьерж-сервис для бронирования билетов или экскурсий.

Le Meurice – идеальное место для тех, кто стремится погрузиться в роскошь и почувствовать себя частью истории Парижа. Если вы ищете шикарный отель во Франции, это ваш выбор.

2. La Réserve Ramatuelle

Отпуск в роскошных отелях Франции. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Местонахождение : Раматюэль, Франция

: Раматюэль, Франция Адрес : 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, Франция

: 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, Франция Телефон : +33 4 94 44 94 44

: +33 4 94 44 94 44 Вебсайт : https://www.lareserve-ramatuelle.com/

: https://www.lareserve-ramatuelle.com/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Жемчужина Французской Ривьеры, La Réserve Ramatuelle расположен на холме в живописном селе Раматюэль. Атмосфера расслабленного шика и средиземноморского обаяния делает его идеальным для спокойного отдыха.

Номера и виллы – воплощение средиземноморской роскоши с просторными террасами, изысканной мебелью и произведениями искусства. Каждый уголок отеля продуман для незабываемого пребывания.

Удобства:

Три ресторана со звездами Мишлен: La Voile (авторская кухня), La Plage (морепродукты на пляже) и La Pinède (неформальная атмосфера у бассейна).

Несколько бассейнов с панорамным видом на море.

Частный пляж со всем необходимым.

Современный фитнес-центр.

Детский клуб с опытными нянями.

La Réserve Ramatuelle – идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть подальше от городского шума и насладиться тишиной.

3. Château de la Messardière

Местонахождение : Сен-Тропе, Франция

: Сен-Тропе, Франция Адрес : 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, Франция

: 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, Франция Телефон : +33 4 94 56 76 00

: +33 4 94 56 76 00 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel Рейтинг : 4.7 ⭐

Среди виноградников и голубых пейзажей Прованса расположен величественный Château de la Messardière – роскошная гостиница в замке 19 века на побережье Средиземного моря. Это место, где роскошь прошедшего сочетается с современным комфортом.

Номера оформлены антикварной мебелью, редкими картинами и шелковыми тканями, с видами на виноградники, море или холмы.

Удобства:

Рестораны с традиционной провансальской кухней.

Спа мирового уровня.

Частный пляж.

Теннисные корты и поле для гольфа на 18 лунок.

Конный клуб с уроками верховой езды.

Детский клуб

Консьерж-сервис для экскурсий по винодельням Прованса.

Château de la Messardière – идеальный для погружения в культуру Прованса и незабываемого отдыха.

4. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat

Местонахождение : Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция

: Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция Адрес : 71 Bd du General de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Франция

: 71 Bd du General de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Франция Телефон : +33 4 93 76 50 50

: +33 4 93 76 50 50 Вебсайт : https://www.fourseasons.com/capferrat/

: https://www.fourseasons.com/capferrat/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Расположенный на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра, Le Grand Hôtel du Cap Ferrat окружен пышными садами и предлагает атмосферу изысканной роскоши. С 1908 г. он принимает королей, звезд и художников.

Отель предлагает 73 номера и suites, оформленные в элегантном стиле, с видами на море или сады, а также 8 вилл с частными бассейнами.

Удобства:

Частный пляж.

Аренда каяков, лодок и яхт.

Гольф и теннис.

Рестораны с гастрономической кухней.

Спа-центр.

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя частью истории.

5. Hôtel Byblos Saint-Tropez

Атмосферные роскошные отели Франции. Источник: Image bottlein from Pixabay website

Местонахождение : Сен-Тропе, Франция

: Сен-Тропе, Франция Адрес : 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, Франция

: 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, Франция Телефон : +33 4 94 56 68 00

: +33 4 94 56 68 00 Вебсайт : https://www.byblos.com/

: https://www.byblos.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Легенда гламурного отдыха, Hôtel Byblos Saint-Tropez с 1967 года очаровывает атмосферой богемии и беззаботного веселья. Номера – настоящие произведения искусства с видами на Средиземное море или на живописные улицы Сен-Тропе.

Удобства:

Гастрономические рестораны.

Спа Sisley с широким выбором процедур.

с широким выбором процедур. Частный пляж с белым песком.

Ночной клуб Cavali .

. Бассейн.

Byblos – идеальный выбор для тех, кто мечтает о гламурном отдыхе.

6. Villa La Florentine

Местонахождение : Лион, Франция

: Лион, Франция Адрес : 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France

: 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France Телефон : +33 4 72 56 56 56

: +33 4 72 56 56 56 Вебсайт : https://www.villaflorentine.com/fr/

: https://www.villaflorentine.com/fr/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Villa La Florentine, расположенная в сердце Лиона в здании 16 века, предлагает элегантные номера с произведениями искусства и панорамными видами. Несмотря на название, ассоциирующееся с Французской Ривьерой, гостиница расположена в Лионе, что может быть ошибкой в оригинале (см. примечания).

Номера совмещают современный дизайн с классическими элементами, террасами и джакузи в ванных комнатах.

Удобства:

Ресторан со средиземноморской кухней.

Спа и велнес-центр.

Фитнес-центр.

Консьерж-сервис.

Услуги няни для семей.

Villa La Florentine – идеальна для романтических и семейных отпусков с французским шиком.

7. Le Royal Monceau, Raffles Paris

Местонахождение : Париж, Франция

: Париж, Франция Адрес : 37 Av. Hoche, 75008 Париж, Франция

: 37 Av. Hoche, 75008 Париж, Франция Телефон : +33 1 42 99 88 00

: +33 1 42 99 88 00 Вебсайт : https://www.raffles.com/paris/

: https://www.raffles.com/paris/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Le Royal Monceau – воплощение парижского шика, расположенное у Елисейских полей и Триумфальной арки. Интерьеры от Филиппа Старка совмещают классику и современность.

Номера и suites оформлены с оригинальными произведениями искусства, мраморными ванными и видами на город.

Удобства:

Рестораны: Il Carpaccio (звезда Мишлен), Matsuhisa Paris (японская кухня), La Cuisine (завтраки).

(звезда Мишлен), (японская кухня), (завтраки). Спа -центр My Blend by Clarins с сауной и хаммамом.

Фитнесс-центр с персональными тренерами.

Детские программы.

Le Royal Monceau – идеален для пар, бизнес-путешествий и семей.

8. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Комфортные ванные комнаты в 5-звездных отелях в Франции. Источник: Image bottlein from Pixabay website

Местонахождение : Париж, Франция

: Париж, Франция Адрес : 10 Pl. de la Concorde, 75008 Париж, Франция

: 10 Pl. de la Concorde, 75008 Париж, Франция Телефон : +33 1 44 71 15 00

: +33 1 44 71 15 00 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

: https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon Рейтинг : 4.7 ⭐

Hôtel de Crillon – воплощение французского шика, построенное в 1758 году. Расположенный в сердце Парижа, он принимал королей и императоров.

Номера оформлены с антикварной мебелью и искусством, некоторые suites имеют террасы с видами на Эйфелеву башню.

Удобства:

Рестораны с гастрономической кухней.

Spa Sense, A Rosewood Spa с массажем, сауной и бассейном.

с массажем, сауной и бассейном. Конференц-залы.

Детские программы.

Hôtel de Crillon – символ парижской роскоши для всех типов путешественников.

9. La Bastide de Gordes

Местонахождение : Горд, Франция

: Горд, Франция Адрес : 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, Франция

: 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, Франция Телефон : +33 4 90 72 12 12

: +33 4 90 72 12 12 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel Рейтинг : 4.7 ⭐

La Bastide de Gordes – роскошный отель в сердце Прованса, расположенный на скалистом склоне с видом на долину Люберон. Номера оформлены в теплых тонах с антикварной мебелью.

Удобства:

Четыре ресторана, в том числе L'Orangerie и La Citadelle с провансальской кухней.

и с провансальской кухней. Спа Sisley с натуральной косметикой.

с натуральной косметикой. Бассейн, теннисные корты, фитнес-центр.

Велосипедные прогулки по лавандовым полям.

La Bastide de Gordes – идеальная для романтики, семейного отдыха и бегства от суеты.

10. Grand Hôtel du Palais Royal

Местонахождение : Париж, Франция

: Париж, Франция Адрес : 4 Rue de Valois, 75001 Париж, Франция

: 4 Rue de Valois, 75001 Париж, Франция Телефон : +33 1 42 96 15 35

: +33 1 42 96 15 35 Вебсайт : https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/

: https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Grand Hôtel du Palais Royal расположен в 200 метрах от Лувра и садов Тюильри. 59 номеров и suites оформлены в нежных тонах, некоторые имеют балконы с видами на Париж.

Удобства:

Ресторан "Café 52" со здоровыми блюдами.

со здоровыми блюдами. Спа Holidermie с джакузи и хаммамом.

с джакузи и хаммамом. Терраса на площади Валуа.

Grand Hôtel du Palais Royal – идеальный для незабываемого приключения в Париже.

Эти роскошные отели Франции – от исторических дворцов Парижа до уютных провансальских замков и гламурных вилл Ривьеры – предлагают уникальный опыт, сочетая историю, комфорт и французский шик. Выбирайте свой идеальный отель и наслаждайтесь отпуском мечты!