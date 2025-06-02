Топ-10 очаровательных роскошных отелей во Франции
Мечтаете о роскошном отпуске во Франции? Прогулка по Елисейским полям, аромат свежих круассанов из уютных пекарен, Эйфелева башня, сияющая в лучах заката. Франция – страна, завораживающая своей уникальной атмосферой, богатой историей и культурой. Здесь каждый найдет что-то себе: любители истории – величественные дворцы и готические соборы, гурманы – изысканные рестораны и винные погреба, ценители искусства – музеи мирового уровня и яркие фестивали.
Но чтобы по-настоящему погрузиться в магию этой страны, важен не только маршрут, но и выбор жилья. Отель станет вашим домом на время отпуска, оазисом спокойствия и роскоши. Мы подготовили подборку лучших роскошных отелей Франции, где каждый номер – это произведение искусства, а сервис – воплощение французского шика.
В этой статье вы найдете:
- Гостиницы, пропитанные историей, где каждый номер – шедевр.
- Современные архитектурные жемчужины с высоким уровнем комфорта.
- Уютные бутик-гостиница с домашней атмосферой и персонализированным сервисом.
Прочтите и откройте мир французской роскоши!
1. Le Meurice
- Местонахождение : Париж, Франция
- Адрес : 228 Rue de Rivoli, 75001 Париж, Франция
- Телефон : +33 1 44 58 10 10
- Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice
- Рейтинг : 4.5 ⭐
Le Meurice – это не просто отель, а легенда, живая история, сплетенная из нитей роскоши и изысканного вкуса. Расположенный в сердце Парижа, напротив сада Тюильри, он более 180 лет очаровывает гостей уникальной атмосферой. Здесь останавливались Сальвадор Дали и Оскар Уайльд.
Переступив порог, вы погружаетесь в элегантность 18 века, сочетающуюся с современным комфортом. Антикварные люстры, бархатные портьеры и картины эпохи Возрождения создают атмосферу королевского дворца. Каждый номер оформлен индивидуально с антикварной мебелью, редкими картинами и шелковыми тканями, с панорамными видами на город, а некоторые люксы предлагают вид на Эйфелеву башню.
Удобства:
- Рестораны со звездами Мишлен с французской кухней от лучших шеф-поваров.
- Le Meurice Spa предлагает процедуры для лица и тела.
- Бассейн на крыше с видом на Париж.
- Современный фитнес-центр.
- Уютная библиотека с редкими книгами.
- Консьерж-сервис для бронирования билетов или экскурсий.
Le Meurice – идеальное место для тех, кто стремится погрузиться в роскошь и почувствовать себя частью истории Парижа. Если вы ищете шикарный отель во Франции, это ваш выбор.
2. La Réserve Ramatuelle
- Местонахождение : Раматюэль, Франция
- Адрес : 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, Франция
- Телефон : +33 4 94 44 94 44
- Вебсайт : https://www.lareserve-ramatuelle.com/
- Рейтинг : 4.5 ⭐
Жемчужина Французской Ривьеры, La Réserve Ramatuelle расположен на холме в живописном селе Раматюэль. Атмосфера расслабленного шика и средиземноморского обаяния делает его идеальным для спокойного отдыха.
Номера и виллы – воплощение средиземноморской роскоши с просторными террасами, изысканной мебелью и произведениями искусства. Каждый уголок отеля продуман для незабываемого пребывания.
Удобства:
- Три ресторана со звездами Мишлен: La Voile (авторская кухня), La Plage (морепродукты на пляже) и La Pinède (неформальная атмосфера у бассейна).
- Несколько бассейнов с панорамным видом на море.
- Частный пляж со всем необходимым.
- Современный фитнес-центр.
- Детский клуб с опытными нянями.
La Réserve Ramatuelle – идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть подальше от городского шума и насладиться тишиной.
3. Château de la Messardière
- Местонахождение : Сен-Тропе, Франция
- Адрес : 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, Франция
- Телефон : +33 4 94 56 76 00
- Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel
- Рейтинг : 4.7 ⭐
Среди виноградников и голубых пейзажей Прованса расположен величественный Château de la Messardière – роскошная гостиница в замке 19 века на побережье Средиземного моря. Это место, где роскошь прошедшего сочетается с современным комфортом.
Номера оформлены антикварной мебелью, редкими картинами и шелковыми тканями, с видами на виноградники, море или холмы.
Удобства:
- Рестораны с традиционной провансальской кухней.
- Спа мирового уровня.
- Частный пляж.
- Теннисные корты и поле для гольфа на 18 лунок.
- Конный клуб с уроками верховой езды.
- Детский клуб
- Консьерж-сервис для экскурсий по винодельням Прованса.
Château de la Messardière – идеальный для погружения в культуру Прованса и незабываемого отдыха.
4. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat
- Местонахождение : Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
- Адрес : 71 Bd du General de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Франция
- Телефон : +33 4 93 76 50 50
- Вебсайт : https://www.fourseasons.com/capferrat/
- Рейтинг : 4.7 ⭐
Расположенный на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра, Le Grand Hôtel du Cap Ferrat окружен пышными садами и предлагает атмосферу изысканной роскоши. С 1908 г. он принимает королей, звезд и художников.
Отель предлагает 73 номера и suites, оформленные в элегантном стиле, с видами на море или сады, а также 8 вилл с частными бассейнами.
Удобства:
- Частный пляж.
- Аренда каяков, лодок и яхт.
- Гольф и теннис.
- Рестораны с гастрономической кухней.
- Спа-центр.
Le Grand Hôtel du Cap Ferrat – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя частью истории.
5. Hôtel Byblos Saint-Tropez
- Местонахождение : Сен-Тропе, Франция
- Адрес : 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, Франция
- Телефон : +33 4 94 56 68 00
- Вебсайт : https://www.byblos.com/
- Рейтинг : 4.6 ⭐
Легенда гламурного отдыха, Hôtel Byblos Saint-Tropez с 1967 года очаровывает атмосферой богемии и беззаботного веселья. Номера – настоящие произведения искусства с видами на Средиземное море или на живописные улицы Сен-Тропе.
Удобства:
- Гастрономические рестораны.
- Спа Sisley с широким выбором процедур.
- Частный пляж с белым песком.
- Ночной клуб Cavali.
- Бассейн.
Byblos – идеальный выбор для тех, кто мечтает о гламурном отдыхе.
6. Villa La Florentine
- Местонахождение : Лион, Франция
- Адрес : 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France
- Телефон : +33 4 72 56 56 56
- Вебсайт : https://www.villaflorentine.com/fr/
- Рейтинг : 4.6 ⭐
Villa La Florentine, расположенная в сердце Лиона в здании 16 века, предлагает элегантные номера с произведениями искусства и панорамными видами. Несмотря на название, ассоциирующееся с Французской Ривьерой, гостиница расположена в Лионе, что может быть ошибкой в оригинале (см. примечания).
Номера совмещают современный дизайн с классическими элементами, террасами и джакузи в ванных комнатах.
Удобства:
- Ресторан со средиземноморской кухней.
- Спа и велнес-центр.
- Фитнес-центр.
- Консьерж-сервис.
- Услуги няни для семей.
Villa La Florentine – идеальна для романтических и семейных отпусков с французским шиком.
7. Le Royal Monceau, Raffles Paris
- Местонахождение : Париж, Франция
- Адрес : 37 Av. Hoche, 75008 Париж, Франция
- Телефон : +33 1 42 99 88 00
- Вебсайт : https://www.raffles.com/paris/
- Рейтинг : 4.5 ⭐
Le Royal Monceau – воплощение парижского шика, расположенное у Елисейских полей и Триумфальной арки. Интерьеры от Филиппа Старка совмещают классику и современность.
Номера и suites оформлены с оригинальными произведениями искусства, мраморными ванными и видами на город.
Удобства:
- Рестораны: Il Carpaccio (звезда Мишлен), Matsuhisa Paris (японская кухня), La Cuisine (завтраки).
- Спа -центр My Blend by Clarins с сауной и хаммамом.
- Фитнесс-центр с персональными тренерами.
- Детские программы.
Le Royal Monceau – идеален для пар, бизнес-путешествий и семей.
8. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
- Местонахождение : Париж, Франция
- Адрес : 10 Pl. de la Concorde, 75008 Париж, Франция
- Телефон : +33 1 44 71 15 00
- Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon
- Рейтинг : 4.7 ⭐
Hôtel de Crillon – воплощение французского шика, построенное в 1758 году. Расположенный в сердце Парижа, он принимал королей и императоров.
Номера оформлены с антикварной мебелью и искусством, некоторые suites имеют террасы с видами на Эйфелеву башню.
Удобства:
- Рестораны с гастрономической кухней.
- Spa Sense, A Rosewood Spa с массажем, сауной и бассейном.
- Конференц-залы.
- Детские программы.
Hôtel de Crillon – символ парижской роскоши для всех типов путешественников.
9. La Bastide de Gordes
- Местонахождение : Горд, Франция
- Адрес : 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, Франция
- Телефон : +33 4 90 72 12 12
- Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel
- Рейтинг : 4.7 ⭐
La Bastide de Gordes – роскошный отель в сердце Прованса, расположенный на скалистом склоне с видом на долину Люберон. Номера оформлены в теплых тонах с антикварной мебелью.
Удобства:
- Четыре ресторана, в том числе L'Orangerie и La Citadelle с провансальской кухней.
- Спа Sisley с натуральной косметикой.
- Бассейн, теннисные корты, фитнес-центр.
- Велосипедные прогулки по лавандовым полям.
La Bastide de Gordes – идеальная для романтики, семейного отдыха и бегства от суеты.
10. Grand Hôtel du Palais Royal
- Местонахождение : Париж, Франция
- Адрес : 4 Rue de Valois, 75001 Париж, Франция
- Телефон : +33 1 42 96 15 35
- Вебсайт : https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/
- Рейтинг : 4.6 ⭐
Grand Hôtel du Palais Royal расположен в 200 метрах от Лувра и садов Тюильри. 59 номеров и suites оформлены в нежных тонах, некоторые имеют балконы с видами на Париж.
Удобства:
- Ресторан "Café 52" со здоровыми блюдами.
- Спа Holidermie с джакузи и хаммамом.
- Терраса на площади Валуа.
Grand Hôtel du Palais Royal – идеальный для незабываемого приключения в Париже.
Эти роскошные отели Франции – от исторических дворцов Парижа до уютных провансальских замков и гламурных вилл Ривьеры – предлагают уникальный опыт, сочетая историю, комфорт и французский шик. Выбирайте свой идеальный отель и наслаждайтесь отпуском мечты!