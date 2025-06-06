Топ-10 найкращих готелів у Сеулі: від стильних бутік-готелів із басейнами та барами на даху до традиційних будинків ханок

Важко ігнорувати, як K-Wave поступово захоплює світ – від кіно та музики до технологій і індустрії краси. А центром для шанувальників цього культурного вибуху є Сеул, бурхлива столиця Південної Кореї. Щороку сюди стікаються мільйони туристів, щоб прогулятися гірськими національними парками, блискучими хмарочосами та традиційними селами ханок поблизу.

У Сеулі безліч пам’яток і місць, які варто додати до вашого туристичного маршруту, а це означає, що є також чудові готелі, де можна відпочити після прогулянок і підзарядитися перед новими відкриттями. Від затишних історичних схованок до бутік-спа та барів на даху – ось топ-10 найкращих готелів для проживання в Сеулі.

1. Banyan Tree Club and Spa, Чун-гу

Номери пропонують захоплюючий вид на нічний Сеул. Джерело: Image Hotelamanti.com Номери пропонують захоплюючий вид на нічний Сеул. Джерело: Image Hotelamanti.com

Спокійний притулок. Мандрівники знайдуть спа-курорт, розташований на зелених схилах гори Намсан. Він має історичну вежу, створену в 1967 році архітектором Кім Су Гином, який спроектував знаменитий Олімпійський стадіон столиці. Елегантні номери з дерев’яними панелями, величезними вікнами з панорамами міста та просторими ванними кімнатами в стилі джакузі є оазисом після виснажливих прогулянок містом. Зручності включають тенісні корти, гольф-поля, відкриті та криті басейни, але справжньою перлиною є один із найкращих спа-центрів міста з широким вибором традиційних азійських процедур.

2. Ryse, Autograph Collection, Мапо-гу

Один із наймодніших готелів Сеула оточений жвавою атмосферою центрального району Хонде. Усередині гості знайдуть декор, наповнений кольорами та локаціями, гідними Instagram, починаючи з ніжно-рожевої підлоги в холі. Затишні та просторі номери наповнені надихаючими творами мистецтва та фірмовими зручностями – від халатів RYSE і масок для обличчя до розкішної постільної білизни та джакузі в люксі. Зі стейкхаусом, кав’ярнею та коктейльним баром на даху з панорамними видами на Сеул, проведіть час тут, слухаючи чудову музику та насолоджуючись мистецтвом міксології.

3. The Shilla Seoul, Чун-гу

Один із найпопулярніших готелів Сеула здобув свою популярність завдяки величним краєвидам на міський пейзаж і сільську ідилію, оточену зеленими пагорбами. Його елегантно мебльовані номери та люкси були спроектовані відомим дизайнером Пітером Ремедіосом, оформлені в теплих кольорах і оснащені телевізорами та мінібарами. Розкішні готелі Сеула, такі як The Shilla, мають вражаючий набір зручностей. Наприклад, тут є шикарний спа-центр із повним спектром послуг, басейн, крите гольф-поле, тренажерний зал і сад на даху, а також кілька ресторанів із японською, корейською, французькою та китайською кухнею, буфет, лаундж і кондитерська.

4. L7 Hongdae, Мапо-гу

Якщо ви шукаєте ідеальну базу для дослідження Сеула, зупиніться в L7 Hongdae у центрі міста. Готель розташований у молодіжному районі, який приймає різноманітні культурні заходи – від виступів інді-артистів до блошиних ринків. Декор номерів елегантний у своїй простоті, з яскравими акцентами та практичними зручностями. Усі номери мають власні ванні кімнати з біде та безкоштовними туалетно-косметичними засобами. У ресторані The Place, оформленому в стилі італійського бістро з видом на місто, спробуйте пасту та піцу, приготовані в дров’яній печі, а потім насолодіться ароматною кавою в кафе або розслабтеся в барі на даху та сезонному басейні.

5. L'Escape Hotel, Чун-гу

Один із найшикарніших готелів міста, суть якого можна описати словом "максималізм", розташований у самому серці історичного району Сеула. Розкішні номери оформлені в стилі Belle Epoque, з меблями, оббитими червоним оксамитом, ваннами із закругленими краями з монохромною плиткою та шпалерами у вінтажному стилі. Вражаючий стиль доповнюється фірмовим ароматом, створеним парфумером Алієнор Массене, та мальовничими квітковими композиціями від лондонського арт-директора Тоні Марклью. Ресторан готелю пропонує континентальний сніданок уранці та чудовий вибір кантонської кухні.

6. Walkerhill Douglas House, Кванджін-гу

Інтер’єр готелю відповідає впровадженим екологічним принципам. Джерело: Image Walkerhill.com Інтер’єр готелю відповідає впровадженим екологічним принципам. Джерело: Image Walkerhill.com

Ідучи в ногу з сучасними тенденціями, Сеул має чудові екологічні готелі. Мандрівники, які дбають про довкілля, можуть обрати цей оазис біля зелених берегів річки Ханган. Оточений лісом, стильний готель із екологічними інтер’єрами та відмінним сервісом створює ідеальні умови для відпочинку від міської метушні. Починайте свій ранок у затишному лаунджі в холі, потім розслабтеся біля критого басейну або влаштуйтеся з книгою в гамаку в бібліотеці. На території є кілька корейських і китайських ресторанів, клубний лаундж на 16-му поверсі та делікатесна крамниця.

7. Hotel Cappuccino, Каннам-гу

Цей готель в індустріальному стилі в самому серці Каннама підійде всім мандрівникам із міським стилем життя. Його номери оснащені двоярусними або двома великими ліжками, власними ванними кімнатами з безкоштовними туалетно-косметичними засобами і можуть розмістити до 4 осіб. Cappuccino у Сеулі також входить до числа найкращих готелів для гостей із домашніми тваринами, які супроводжують їх у подорожах. Послуги для тварин включають затишні будиночки з балдахінами, спеціальні меню та ласощі, а також спа-пакет із заспокійливими ваннами, шампунем і халатом для тварин. На території є ресторан, бар, сувенірна крамниця та бізнес-центр.

8. Rakkojae Seoul Main Hanok, Чонно-гу

Мандрівники, які шукають незвичайні місця для проживання в Сеулі, повинні відвідати село Букчон Ханок на півночі столиці. Воно відоме своєю архітектурою ханок XIV століття з ландшафтними дворами та вигнутими дерев’яними дахами. Розкішний готель у стилі ханок Rakkojae розташований у центрі цього стародавнього кварталу і, здається, переносить своїх гостей у часи династії Чосон. Готель нагадує аристократичний дім із традиційними деталями, як-от сади в стилі дзен, настінні драпірування з каліграфією, а перебування включає чайні церемонії, сауну з жовтої глини та майстер-клас із виготовлення кімчі.

9. Signiel Seoul, Сонпа-гу

Атмосфера світського життя захоплює мандрівників в одному з найрозкішніших готелів Сеула, розташованому між 76-м і 101-м поверхами хмарочоса Lotte World Tower, шостого за висотою у світі. П’ятизірковий притулок має 235 розкішних номерів із захоплюючими панорамами міста. Вони оформлені в класичному стилі та оснащені великими ліжками, ванними кімнатами з туалетно-косметичними засобами та халатами, мінібаром і кавомашиною. Гості можуть відвідати два ресторани, які разом мають три зірки Мішлен, потренуватися у фітнес-центрі, провести час біля критого басейну, у вражаючому барі або лаунджі з видом на річку Хан.

10. Amanti Hotel Seoul, Мапо-гу

Номери пропонують захоплюючий вид на нічний Сеул. Джерело: Image Hotelamanti.com Номери пропонують захоплюючий вид на нічний Сеул. Джерело: Image Hotelamanti.com

Amanti Hotel розташований у районі Хонде, осередку нічного життя та арт-сцени Сеула. Якщо ви в настрої досліджувати численні K-pop клуби цього району, оберіть його серед інших крутих готелів Сеула. Кожен номер має двоспальне або два односпальні ліжка, велике вікно з видом на місто, власну ванну кімнату з ванною та душем, халати, капці та безкоштовні туалетно-косметичні засоби. На території є фітнес-центр, сезонний відкритий басейн і сад на даху, що сяє неоновими вогнями. Насолоджуйтесь оригінальним коктейлем, милуючись нічним горизонтом, для ідеального завершення дня в Сеулі.