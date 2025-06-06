Топ-10 лучших отелей в Сеуле: от стильных бутик-отелей с бассейнами и барами на крыше до традиционных домов ханок

Трудно игнорировать, как K-Wave постепенно увлекает мир – от кино и музыки до технологий и индустрии красоты. А центром для поклонников этого культурного взрыва есть Сеул, бурная столица Южной Кореи. Ежегодно сюда стекаются миллионы туристов, чтобы прогуляться по горным национальным паркам, блестящим небоскребам и традиционным селам ханок поблизости.

В Сеуле множество достопримечательностей и мест, которые стоит добавить к вашему туристическому маршруту, а это значит, что есть также отличные отели, где можно отдохнуть после прогулок и подзарядиться перед новыми открытиями. От уютных исторических тайников до бутик-спа и баров на крыше – вот топ-10 лучших отелей для проживания в Сеуле.

1. Banyan Tree Club and Spa, Чун-гу

Номера предлагают увлекательный вид на ночной Сеул. Источник: Image Hotelamanti.com

Спокойное убежище. Путешественники найдут спа-курорт, расположенный на зеленых склонах горы Намсан. У него есть историческая башня, созданная в 1967 году архитектором Ким Су Гином, который спроектировал знаменитый Олимпийский стадион столицы. Элегантные номера с деревянными панелями, огромными окнами с панорамами города и просторными ванными комнатами в стиле джакузи являются оазисом после изнурительных прогулок по городу. Удобства включают в себя теннисные корты, гольф-поля, открытые и закрытые бассейны, но настоящая жемчужина – один из лучших спа-центров города с широким выбором традиционных азиатских процедур.

2. Ryse, Autograph Collection, Карта-гу

Одна из самых модных гостиниц Сеула окружена оживленной атмосферой центрального района Хонде. Внутри гости найдут декор, наполненный цветами и локациями, достойными Instagram, начиная с нежно-розового пола в холле. Уютные и просторные номера наполнены вдохновляющими произведениями искусства и фирменными удобствами – от халатов RYSE и масок для лица до роскошного постельного белья и джакузи в люксе. Со стейкхаусом, кафе и коктейльным баром на крыше с панорамными видами на Сеул, проведите время здесь, слушая замечательную музыку и наслаждаясь искусством миксологии.

3. The Shilla Seoul, Чун-гу

Один из самых популярных отелей Сеула получил свою популярность благодаря величественным пейзажам на городской пейзаж и сельскую идиллию, окруженную зелеными холмами. Его элегантно меблированные номера и люксы были спроектированы известным дизайнером Питером Ремедиосом, оформлены в теплых цветах и оснащены телевизорами и минибарами. Роскошные отели Сеула, такие как The Shilla, имеют потрясающий набор удобств. Например, здесь есть шикарный спа-центр с полным спектром услуг, бассейн, крытое гольф-поле, тренажерный зал и сад на крыше, а также несколько ресторанов с японской, корейской, французской и китайской кухней, буфет, лаундж и кондитерская.

4. L7 Hongdae, Карта-гу

Если вы ищете идеальную базу для исследования Сеула, остановитесь в L7 Hongdae в центре города. Отель расположен в молодежном районе, который принимает различные культурные мероприятия – от выступлений инди-артистов до блошиных рынков. Декор номеров элегантный в своей простоте, с яркими акцентами и удобствами. Во всех номерах есть ванные комнаты с биде и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ресторане The Place, оформленном в стиле итальянского бистро с видом на город, попробуйте пасту и пиццу, приготовленные в дровяной печи, а затем насладитесь ароматным кофе в кафе или расслабьтесь в баре на крыше и сезонном бассейне.

5. L'Escape Hotel, Чун-гу

Один из самых шикарных отелей города, суть которого можно описать словом "максимализм", расположен в самом сердце исторического района Сеула. Роскошные номера оформлены в стиле Belle Epoque, с мебелью, обитой красным бархатом, ванной с закругленными краями с монохромной плиткой и обоями в винтажном стиле. Впечатляющий стиль дополняется фирменным ароматом, созданным парфюмером Алиенор Массене, и красочными цветочными композициями от лондонского арт-директора Тони Марклью. Отель предлагает континентальный завтрак утром и отличный выбор кантонской кухни.

6. Walkerhill Douglas House, Кванджин-гу

Интерьер гостиницы отвечает внедренным экологическим принципам. Источник: Image Walkerhill.com

Идя в ногу с современными тенденциями, Сеул имеет отличные экологические отели. Путешественники, заботящиеся об окружающей среде, могут выбрать этот оазис у зеленых берегов реки Ханган. Окруженный лесом, стильный отель с экологичными интерьерами и отличным сервисом создает идеальные условия для отдыха от городской суеты. Начинайте свое утро в уютном лаундже в холле, затем расслабьтесь у крытого бассейна или устройтесь с книгой в гамаке в библиотеке. На территории есть несколько корейских и китайских ресторанов, клубный лаундж на 16-м этаже и деликатесный магазин.

7. Hotel Cappuccino, Каннам-гу

Эта гостиница в индустриальном стиле в самом сердце Каннама подойдет всем путешественникам с городским стилем жизни. Его номера оснащены двухъярусными или двумя большими кроватями, собственными ванными комнатами с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и могут разместить до 4 человек. Cappuccino в Сеуле также входит в число лучших гостиниц для гостей с домашними животными, сопровождающими их в путешествиях. Услуги для животных включают уютные домики с балдахинами, специальные меню и лакомство, а также спа-пакет с успокаивающими ваннами, шампунем и халатом для животных. На территории отеля есть ресторан, бар, сувенирный магазин и бизнес-центр.

8. Rakkojae Seoul Main Hanok, Чонно-гу

Путешественники, которые ищут необычные места для проживания в Сеуле, должны посетить деревню Букчон Ханок на севере столицы. Он известен своей архитектурой ханок XIV века с ландшафтными дворами и изогнутыми деревянными крышами. Роскошная гостиница в стиле ханок Rakkojae расположена в центре этого старинного квартала и, кажется, переносит своих гостей во времена династии Чосон. Отель напоминает аристократический дом с традиционными деталями, например сады в стиле дзен, настенные драпировки с каллиграфией, а пребывание включает чайные церемонии, сауну из желтой глины и мастер-класс по изготовлению кимчи.

9. Signiel Seoul, Сонпа-гу

Атмосфера светской жизни увлекает путешественников в одном из самых роскошных отелей Сеула, расположенном между 76-м и 101-м этажами небоскреба Lotte World Tower, шестого по высоте в мире. У пятизвездочного приюта есть 235 роскошных номеров с захватывающими панорамами города. Они оформлены в классическом стиле и оснащены большими кроватями, ванными комнатами с туалетно-косметическими принадлежностями и халатами, минибаром и кофемашиной. Гости могут посетить два ресторана, которые вместе имеют три звезды Мишлен, потренироваться в фитнес-центре, провести время у крытого бассейна, в впечатляющем баре или лаундже с видом на реку Хан.

10. Amanti Hotel Seoul, Карта-гу

Номера предлагают увлекательный вид на ночной Сеул. Источник: Image Hotelamanti.com

Amanti Hotel расположен в районе Хонде, центре ночной жизни и арт-сцены Сеула. Если вы в настроении исследовать многочисленные K-pop клубы этого района, выберите его среди других крутых отелей Сеула. Каждый номер имеет двуспальную или две односпальные кровати, большое окно с видом на город, собственную ванную комнату с ванной и душем, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические средства. На территории отеля есть фитнес-центр, открытый сезонный бассейн и сад на крыше, сверкающий неоновыми огнями. Наслаждайтесь оригинальным коктейлем, любуясь ночным горизонтом, для идеального завершения дня в Сеуле.