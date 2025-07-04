Топ-10 найкращих курортів на Арубі: великий список послуг і розваг

Тріо ABC (Аруба, Бонайре і Кюрасао) стали лідерами Антильських островів. Чудовий клімат і розташування поза зоною ураганів приваблюють туристів цілий рік. І хоча Аруба невелика за площею, вона багата на справжні перлини для ідеальної відпустки в Instagram-стилі. Білий цукровий пісок, блакитні басейни та спа, преміум-курорти і середземноморські ресторани доступні на основі "все включено".

На острові розташований Національний парк Арікок і локації, які занурять вас у яскраву місцеву культуру та традиції. Тож у вас буде багато занять і пам’яток поза вашим ідеальним курортом "все включено" на Арубі.

Вирушайте на острів із сім’єю або плануйте романтичні вихідні, адже на Арубі кожен знайде те, що потрібно, за заздалегідь відомою ціною. Якщо ви шукаєте найкращі курорти "все включено" на Арубі, вони вже в нашому списку.

1. Divi Dutch Village Beach Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Адреса: J.E. Irausquin Blvd 93, Oranjestad, Aruba Вебсайт: https://www.diviresorts.com/divi-dutch-village-beach-resort.htm

Один із найкращих пляжних курортів "все включено" на Арубі. Доглянутий пляж Друїф розташований за кілька метрів, тож свіжий бриз досягає вашого вікна. Захід і схід сонця над океаном стануть ще одним WOW-досвідом, окрім численних послуг і локацій, включених у пакет "все включено".

Ви матимете повний доступ до всіх водних і активних видів спорту, а також широкий вибір напоїв і страв у гриль-ресторані та пляжному барі на території. Скористайтеся трьома басейнами та всіма зручностями номерів. Спа-послуги доступні не лише у вашому готелі, але й у сусідніх готелях-партнерах. Організований транспорт дозволить легко пересуватися між локаціями. Для додаткових розваг розгляньте поле для гольфу на 9 лунок (одна гра на день включена у ваш пакет) або забронюйте будь-яку улюблену екскурсію на острові. Чудова новина: діти до 12 років проживають і харчуються абсолютно безкоштовно. Divi Dutch Village Beach — один із найкращих сімейних курортів "все включено" на Арубі.

2. Hotel Riu Palace Aruba

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Адреса: J.E. Irausquin Blvd 79, Palm Beach, Aruba Вебсайт: https://www.riu.com/en/hotel/aruba/palm-beach/hotel-riu-palace-aruba/

Шукаєте курорти "все включено" на Арубі для веселого, активного чи романтичного відпочинку? Цей готель варто розглянути першим.

З величезною територією та 400 варіантами розміщення ви зможете комфортно організувати відпустку незалежно від мети. Вечірня розважальна програма біля басейну заслуговує особливої уваги, адже саме тоді відбувається все найцікавіше — лише для дорослих.

Для дітей є денна альтернатива, завдяки якій вони не нудьгуватимуть протягом усього відпочинку. Різноманітність кухні в 5 ресторанах дозволить вибрати смачне та різноманітне меню для маленьких гурманів, а дорослі матимуть додаткову можливість вечеряти в ресторані сусіднього готелю Riu Palace Antillas. До ваших послуг казино та нічний клуб, де можна весело провести час після казкової вечері.

Спа можна замовити прямо в номер, обравши люкс із гідромасажною ванною або послугу релаксації в номері. Один із двох басейнів також має гідромасажну ванну.

Починайте ранок у тренажерному залі або вирушайте за коктейлями на зручний шезлонг біля басейну. Усе можливо в одному з найкращих курортів "все включено" на Арубі — Riu Palace Aruba.

Якщо захочете вийти за межі казкового курорту, зазирніть до найвідомішої пам’ятки острова — старого голландського вітряка (1804).

3. Barceló Aruba

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 83, Palm Beach, Aruba

Вебсайт: https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-aruba/

Найвище оцінені курорти "все включено" на Арубі, здається, перевершують фантазії та мрії. Розташування під пальмами на м’якому чистому піску з доступом до океанського пляжу вже достатньо для казкової відпустки, але не для Barceló Aruba. Це мрія, що стала реальністю для всієї сім’ї будь-якого віку. Індивідуальний підхід до відвідувачів дозволяє формувати все саме так, як ви хочете, і насолоджуватися цим сповна.

373 ідеалістичних номери з гідромасажними ваннами на відкритому повітрі та романтичними терасами, створеними для особливих моментів на світанку та заході сонця. Люкси відкривають доступ до VIP-сервісу та найкращого розташування курорту для модників, які обожнюють шопінг.

Система "все включено" в Barceló Aruba балує вас активностями на воді та під водою, а також доступом до тенісних кортів на суші.

Шість ресторанів із різноманітними меню дозволять вам скуштувати кухню різних країн, не залишаючи острова. Бари, зручно розташовані в кожній локації, втамують спрагу та піднімуть настрій у потрібний момент.

Barceló Aruba входить до п’ятірки найкращих курортів "все включено" на Арубі.

4. Tamarijn Aruba

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 41, Oranjestad, Aruba

Вебсайт: https://www.diviresorts.com/tamarijn-aruba.htm

Уявіть, що чуєте океан 24/7 і бачите його блакитні води з вашого вікна будь-коли. Це місце — рай для сімей і активного романтичного відпочинку. Номери доступні у форматах Deluxe і Premium, де діти до 12 років проживають абсолютно безкоштовно з усіма зручностями. А клуб морських черепах стане улюбленим для юних дослідників.

Вечірні розваги включають шоу з вогнем та інші захоплюючі спектаклі. Активностей вистачить на кілька відпусток, тож не намагайтеся встигнути все — розслабтеся та насолоджуйтесь тим, що хочете зробити в цей момент. Скеледром заввишки 30 футів дозволить підкорити вершини, дайвінг і віндсерфінг — воду, а велосипеди, баскетбол і полювання за скарбами ідеально розважать на суші. Один із найцікавіших курортів "все включено" на Арубі дозволяє веселитися не лише на своїй території, але й відвідувати сусідні курорти Divi Aruba All Inclusive і Tamarijn Aruba.

Меню ресторанів мають дитячі опції, щоб комфорт відчували всі, незалежно від віку. А послуга приготування страв наживо розбудить апетит.

Для любителів додаткових активностей зумба та пілатес стануть особливим задоволенням, а сучасний фітнес-центр задовольнить тих, хто любить тренуватися з додатковим обладнанням.

Якщо ви ще не знаєте, який найкращий курорт "все включено" на Арубі, зупиніться на Tamarijn Aruba.

5. Divi Aruba All Inclusive

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 45, Oranjestad, Aruba

Вебсайт: https://www.diviresorts.com/divi-aruba-all-inclusive.htm

Divi Aruba — головний представник курортів "все включено" на Арубі. Майже без обмежень і по-справжньому "все включено". До ваших послуг просторий пляж із шелестом океанських вод, басейни з приголомшливими зонами відпочинку, ресторан просто неба, де ви проведете багато незабутніх вечорів. Щоб урізноманітнити гастрономічні вподобання, ви можете відвідати всі 10 ресторанів курорту та зазирнути до сусіднього Tamarijn Resort. Вибір напоїв необмежений, як безалкогольних, так і алкогольних — головне вчасно зупинитися.

Життя на Divi Aruba "вирує" і ніколи не зупиняється. Денні розваги та активності (дайвінг, віндсерфінг, катання на електровелосипедах) плавно переходять у веселі звуки сальси, вечірні шоу та нічні дискотеки. Казино додасть азарту вашій ночі.

Спа-центр стане вашим островом релаксу та відновлення перед наступним бурхливим вечором.

Це один із найкращих курортів "все включено" на Арубі, який ідеально підходить для романтичного відпочинку. Divi Aruba All Inclusive дозволить вам забути про рахунки на весь час поїздки.

6. Hotel Riu Palace Antillas

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 77, Palm Beach, Aruba

Вебсайт: https://www.riu.com/en/hotel/aruba/palm-beach/hotel-riu-palace-antillas/

Входить до топ-10 курортів "все включено" на Арубі лише для дорослих. Тут панує атмосфера грайливого усамітнення та вогнів казино. Пляж і блакитні води океану пропонують усі види водних розваг — від дайвінгу до каяків. Тренажерний зал, спа, басейн і численні ресторани забезпечують смачний і активний день, поки ви чекаєте на нічні шоу, пікантні конкурси та вогні, що створюють особливу атмосферу для вашої відпустки для дорослих.

Готель має все необхідне для поєднання відпочинку з роботою, включно з конференц-залами та сучасним обладнанням для зручності.

Різноманітність послуг у спа-центрі передбачена відповідно до мети вашої відпустки: скористайтеся масажем для двох або тренажерним залом із персональним тренером.

Один із найкращих курортів "все включено" на Арубі працює 24 години на добу, тож якщо ваш біологічний годинник не змінився, ви можете відпочивати за своїм розкладом.

Почніть із Riu Palace Antillas, якщо хочете відчути всі принади відпустки для дорослих.

7. Manchebo Beach Resort & Spa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 55, Oranjestad, Aruba

Вебсайт: https://www.manchebo.com/

Пляж Ігл став щасливим володарем відокремленої перлини на своїх білих пісках. Цей еко-курорт ідеально підходить для розміреного, здорового та насиченого відпочинку. Курорт гармонійно поєднується з океанічною природою, балансуючи її ніжні відтінки та грайливі інтер’єри. У готелі лише 72 номери, що означає максимальний комфорт і персоналізацію вашої відпустки.

Спа-центр у балійському стилі надзвичайно естетичний і запрошує до повного релаксу та омолодження. Пілатес і йога збалансують ваші внутрішні струни та підтримають бадьорість протягом усієї відпустки.

Пакет Premium All Inclusive призначений для тих, хто не хоче думати про рахунки та додаткові витрати. Двері преміум-барів і гастрономічні делікатеси ексклюзивного меню будуть відкриті для вас. Океан із морепродуктами та найкращі шеф-кухарі створять для вас найкраще меню з максимальною користю та красою.

Зупиніться в готелі на 4 ночі, і ви отримаєте дивовижний досвід вечері поза межами курорту. Manchebo Beach стане вашим фаворитом серед курортів "все включено" на Арубі, якщо ви романтик і шукач гармонійного неквапливого відпочинку.

8. Amsterdam Manor Beach Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 252, Noord, Aruba

Вебсайт: https://www.amsterdammanor.com/

Чудовий курорт "все включено" на Арубі, Кариби, якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами.

Пляж, огорнутий деревами фофорі та доглянутими садами, створює відчуття ексклюзивного комфорту та королівського релаксу. Будівля готелю в стилі голландського бароко вже здалеку попереджає про розкіш, що чекає на вас. Яскраві кольори стилю створюють позитивний настрій веселощів і незабутньої відпустки. І це ще до того, як ви зайдете всередину. Просторі номери оснащені всіма необхідними сучасними пристроями та кухнями (або міні-кухнями). Абонемент "все включено" відкриє багато дверей і послуг не лише цього готелю, але й сусідніх.

Активності включають уроки дайвінгу, басейн із водоспадом і вечірні вистави під світлом смолоскипів.

Amsterdam Manor Beach Resort стане вашим відкриттям, якщо ви звикли жити яскравим і сповненим подій життям.

9. Renaissance Wind Creek Aruba Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: L.G. Smith Blvd 82, Oranjestad, Aruba

Вебсайт: https://www.marriott.com/hotels/travel/auaar-renaissance-wind-creek-aruba-resort/

Instagram-відпустка можлива в одному з найкращих курортів "все включено" на Арубі — Renaissance Wind Creek Aruba. Бунгало на воді під пальмовими дахами та безліч ідилічних барів із дивовижним ромом. Молодята змагаються за місце під місцевим сонцем, і удача посміхається щасливчикам.

Оточені карибською природою, блакитним океаном, рожевими фламінго та дуже турботливим сервісом із виконанням бажань. Ваші люкси будуть розкішними, а вид із вікон на всю стіну — як із листівки. Спа-центр має всі необхідні послуги та професіоналів, щоб зробити романтику глибшою та відчутнішою.

Ресторани та бари курорту побалують вас океанічними делікатесами та дивовижними бургерами. Кожна локація на острові Renaissance має ідеальний антураж для найкращих Instagram-фото без фільтрів.

Приватні кабінки для перевдягання та релаксу занурять вас прямо у воду та подарують найкращі моменти засмагання в тиші, яку може порушити лише океан.

Перлина цього місця — острів Renaissance, де можна помилуватися екзотичною дикою природою з ігуанами та фламінго. Не плутайте цей острів із пляжем Flamingo Beach, щоб не пропустити шанс доїхати автобусом до пляжу — лише для дорослих. Але на пляжі Iguana Beach можна розслабитися та повеселитися всією сім’єю на м’якому білому піску. Дізнайтесь, які сюрпризи чекають на вас, якщо забронюєте номер у Renaissance Wind Creek Aruba на більш ніж 4 ночі.

10. Divi Village Golf And Beach Resort

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: J.E. Irausquin Blvd 93, Oranjestad, Aruba

Вебсайт: https://www.diviresorts.com/divi-village-golf-beach-resort.htm

Любителі гольфу оцінять принади найкращого готелю "все включено" на Арубі — Divi Village Golf and Beach Resort. Простір курорту дозволяє великим групам і сім’ям відпочивати без відчуття дискомфорту від натовпу.

Номери оснащені усіма можливими пристроями: від пральних машин, великих екранів до сушарок і кавоварок. Навіть найменші номери можуть комфортно вмістити 4 осіб або більше, а ліжка king-size — справжнє задоволення для тих, хто любить розвалитися уві сні.

Чотири величезні відкриті басейни з шезлонгами та парасольками, зонами для грилю та барів, а також центр водних видів спорту — ідеально для активностей між грою в гольф.

Поле на 9 лунок, гольф-магазин і навчальний центр допоможуть навіть новачкам навчитися тримати ключку. Професіонали матимуть шанс провести майстер-клас і підкорити курорт своїми досягненнями.

Divi Village Golf And Beach пропонує не лише пакети "все включено", але й опції "ліжко та сніданок" або лише проживання. Не поспішайте обирати, поки не дізнаєтеся всіх деталей "все включено" на Арубі.

Ранковий гольф включений у ваш пакет і є обов’язковою активністю. Додайте до цього 3 із 5 ресторанів із чудовими різноманітними меню та бари з необмеженими напоями. Ця опція поширюється на сусідні готелі Divi Aruba All Inclusive і Tamarijn Aruba All Inclusive. Ви зможете дістатися до них безкоштовним організованим транспортом.

Пам’ятайте, що діти до 12 років можуть проживати абсолютно безкоштовно та насолоджуватися усіма привілеями пакету "все включено". Для розваг дітей готель оснащений водними гірками, дитячим майданчиком і розважальними програмами.

Розваги для дорослих оживають із настанням ночі та посиленням музики, а тим часом вирушайте в плавання, займіться дайвінгом або розслабтеся біля басейнів лише для дорослих.

Персонал готелю розмовляє кількома мовами, тож у вас не буде проблем із поясненням ваших побажань, а консьєрж-послуги додадуть зручності. Divi Village Golf And Beach Resort пропонує провести ваш захід на їхній території та організувати все під ключ. Це буде ідеальна подія в раю, про яку всі говоритимуть ще довго.