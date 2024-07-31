То ви за девальвацію чи за підняття податків?

Вибір між друкарським верстатом, який запускає девальвацію і інфляцію, і підняттям податків є дуже показовим. Це як дитині проводять тест. Питають. Ти хочеш одну цукерку зараз чи дві ввечорі. Хоча ні. Це як про візит до стоматолога. Уявіть, що в 1-му класі вас спитали. Ви хочете йти до стоматолога й лікувати собі зуба, чи краще підемо в кіно.

Друкарський верстат – це оце кіно. Наче запустили і нічого не відбулось. Не боляче. А те що з часом це призведе до набагато більшого падіння рівня життя ніж підняття податків, то, як кажуть класики "А про це я подумаю завтра". Але от приходить добрий дядя із хтивою посмішкою, гладить вас по голові і каже "друже, ну нащо тобі той стоматолог. Він же робить своєю машинкою брррр, ще колить. Пішли в кіно. І от у мене солодка цукерка ще є". Хотіли б ви щоб ваша дитина пішла замість лікаря в кіно з таким добрим дядєчкою?

А податки – це боляче прямо зараз. Це візит до стоматолога Ніхто не любить платити податки. І ніхто не любить стоматологів. Але чомусь до них ходять? Бо потім буде гірше, якщо не піти. Тому існують стоматологи. І тому існують податки. І тому завжди під час війни їх піднімають. Бо якщо не зробити, буде набагато гірше. І боляче.

Підняття податків дійсно спричинить зростання цін на умовні 5%. Неприємно. А от на скільки піднімуться ціни при друкарському верстаті? Останній раз той верстат працював на повну у 2022 році. Курс гривні тоді пройшов довгий шлях. І ціни піднялись набагато більше ніж на 5%. Але так, не відразу.

Ну і трішки про справедливість. Інфляція – це також податок. Податок на бідних. То ж якщо ми робимо запуск друкарського верстата замість підняття податків то ми фактично перекладаємо тягар фінансування армії на найбіднішу частину населення.І якщо у когось були аргументи, що не можна підвищувати ПДВ, бо постраждають пенсіонери, то от від девальвації і спричиненої ціє девальвацією інфляції пенсіонери як раз постраждають більше за всіх.

Заморожений друкарський верстат – то є гарантія збереження нашої макрофінансової стабільності. А де немає макроекономічної стабільності – немає і успішного бізнесу. Бо без фундаменту байдуже, які ви вікна собі запланували. Тому навіть той дядечко із солодким голосом, що пропонує з їсті солодку цукерку зараз, постраждає, коли виявиться, шо його бізнес через спровокований ним запуск друкарського верстата вже немає тих прибутків, частину яких він мав би сплатити податками. Жадібність має і такий результат. Але ж про це будуть думати вже завтра.

А дорослі люди думають сьогодні. Мають подумати. І ознако дорослості - це вміння приймати неприємні рішення. Вміння обирати між поганим і дуже поганим. І коли ви самі вперше пішли до стоматолога, не тоді, коли вже жити не можете від болі, а завчасно, сіли в це крісло і прийняли необхідність потерпіти - то може тоді ви і стали дорослим...