Тайвань як козирь України
Цього четверга Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Ради ЄС Антоніу Кошта вирушать до Китаю на саміт ЄС–КНР.
Для очільників Європейського Союзу це, безумовно, важлива подія — передусім через перспективу подальшого економічного співробітництва з Китаєм на тлі запровадження американських мит, а також через загострення політичних проблем, пов’язаних із очевидною підтримкою Пекіном Москви у її агресії проти України.
Та водночас на Тайвань прибуде представницька делегація депутатів Європейського парламенту. Учасники делегації представляють об’єднання "Європейський щит демократії". Вони планують зустрітися з керівництвом Тайваню та представниками громадянського суспільства, щоб обговорити спільну протидію гібридним загрозам, здатність до спротиву дезінформації з боку авторитарних режимів та небезпеку нової війни — цього разу в Тайванській протоці. Підсумкову пресконференцію делегація проведе саме на Тайвані — у середу, за день до прибуття лідерів ЄС до Пекіна.
Як бачимо, у Брюсселі цього не бояться. Не бояться контактів із Тайбеєм й у європейських столицях. Боїмося лише ми. Хоча саме Китай демонстративно вихваляється своїм стратегічним партнерством із Росією й не приховує намірів не допустити поразки держави Путіна у війні проти України.
З перших днів великої війни я наголошую: якщо ми взагалі хочемо мати діалог із Пекіном, у нас мають бути козирі. І одним із них має стати діалог із Тайванем. Потрібні як парламентські візити, так і відкриття офісу Тайбейської комісії — подібні вже давно існують у Варшаві, Берліні, й навіть у Москві. Необхідно обговорювати спільні виклики й налагоджувати обмін військовими технологіями. Лише така політика може змусити Пекін замислитись про ціну підтримки Москви у війні проти нас. Бо і в Китаї, і в Росії слабких б’ють.
Однак мушу констатувати: мене досі не чують. За ці роки було лише кілька поодиноких депутатських візитів. І жодної спроби створити хоча б елементарну інституційну основу для системного діалогу з Тайванем.
Я все ще намагаюся зрозуміти: ми маємо справу з політичною недалекоглядністю й некомпетентністю, чи все ж із впливом бізнес-інтересів певних груп, які, намагаючись заробити в Китаї, готові пожертвувати національними інтересами України? Але ж ми вже проходили це з Росією — і дуже добре знаємо, чим усе закінчилось.