Таємна дипломатія Кремля: навіщо Шойгу поїхав до Китаю

Шойгу поїхав з візитом в Китай. Поки ми не розуміємо, що він обговорював і чи є якісь результати. Але не менш цікаво інше: останні місяці Шойгу, хоч і мав синекуру, явно був в серйозній опалі (тиждень тому він вчергове не зміг в своїй рідній Тиві продавити призначення свого сенатора, а місцевий, лояльний йому парламент "бунтував" проти нього).

І тут ми підходимо до найцікавішого: що стало причиною того, що в момент імовірних переговорів з Трампом Путін відправляє цього, без перебільшення клоуна, з відсутніми повноваженнями в Пекін?

Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу переговорника.

⁠Якщо це вимога Китаю прислати саме Шойгу (свого часу Путін нам призначив переговорника Медведчука), то це принижує Путіна.

Відбулася реінкарнація Шойгу і він знову повернувся в фавор.

Який із цих варіантів вірний, зможемо сказати вже найближчим часом.