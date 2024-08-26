''Страшна помста'' росіян: в чому була нетиповість ракетної атаки

Сьогоднішній ракетний удар по Україні мене, так би мовити, насторожив. Він був очікуваним, але він не вкладається у типовий для недоімперії варіант "удару помсти".

Тому що відбувся не у неділю, коли в нас свято, а саме у понеділок, робочий день, зранку, коли найбільше навантаження на нашу енергетику. І переважна більшість ударів була саме по енергетичних структурах, а не "урядових будинках та центрах прийняття рішень", як лякали російські пропагандисти.

Вбачаю в цьому вплив нового російського міністра оборони А. Белоусова. Він — економіст, тобто, послідовний і дієвий прагматик. А ще він кінчений фанатик, адепт кремлівського православ’я. Для нього не існує гуманізму, милосердя і чогось подібного, бо він щиро вважає цю війну своїм "священним хрестовим походом".

Тому під його керівництвом армія агресора буде намагатися за будь яку ціну зруйнувати нашу енергетику, спровокувати гуманітарну катастрофу і поставити Україну на коліна. Наскільки це вдасться, залежить від кількості сучасних західних систем ППО-ПРО, які надають партнери, та наявності ракет до них.

А ще від того, чи зможемо ми контратакувати ворожі аеродроми не десятками, а сотнями своїх далекобійних дронів — тільки кількість допоможе нанести дійсно відчутний удар по повітряно-космічних силах агресора та його ракетних комплексах наземного базування.

Терористичний удар ще може мати продовження у вигляді масованої атаки дронами, так що ігнорувати сигнали попередження не слід.