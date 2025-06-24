Дивна невидима війна США та Ірану

Поки що ми лише "знаємо" з повідомлень світових ЗМІ, що найкращі американські невидимі літаки з невидимою величезними бомбами розбомбили невидимий іранський ядерний центр, розташований високо в горах на глибині 60 метрів, у якому чомусь не виявилося ядерної урану для іранської бомби. У світових ЗМІ піднялася величезна хвиля фейків, фото, коментарів, повідомлень, але результатів американського бомбардування поки що не видно.

У відповідь невидимі іранські ракети, що врятувалися від ізраїльських літаків, завдали удару по американським базам у Катарі, Бахрейні та Іраку. Результатів також не видно, але обидві сторони були задоволені. Президент США Трамп вдав, що не помітив удару у відповідь Тегерана-"комариний укус", а іранці залишилися задоволені своєю помстою американцям. При цьому кількість запущених іранських ракет була за кількістю скинутих величезних американських бомб.

У разі американського удару та іранської ракетної відповіді сторони ввічливо обмінялися попередніми попередженнями про завдання атаки. США та Іран залишилися задоволені своїми діями – тепер можна приступати до невидимих переговорів чи угоди, як любить говорити Трамп.

Але Схід - справа тонка, як любив говорити інший герой іншої війни. На Близькому Сході будь-яка подія легко перетворюється на суміш вистави та трагедії.