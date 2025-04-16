Сторони ''прийшли до розуміння'': що означають слова Віткоффа після зустрічі у Москві

Одкровення чи деза? Друзі, що до гучної заяви спецпредставника Дональда Трампа Стівена Уіткоффа. Хто пропустив (малоймовірно, але раптом?) – Віткофф заявив в ефірі Fox News, що за підсумками останніх переговорів з бункерним щуром у Петербурзі сторони "дійшли до розуміння": Москва націлена не просто на перемир'я, а на постійний світ. Алілуя? Диво відбулося? Та нічого подібного. Все це нагадує величезну мильну бульбашку зі зрозумілими для мильної бульбашки перспективами.

Ключові суперечності ми пам'ятаємо. Кремль наполягає на передачі йому чотирьох областей, які він не зміг захопити, але квапливо вніс до своєї Конституції та юридичного їх визнання територією Росії. І Криму також. На що ні Україна, ні Європа категорично відповідають відмовою. Проте, за словами Віткоффа, США та Росія близькі до угоди, яка торкнеться п'яти територій. "Але насправді це набагато більше. Йдеться про протоколи безпеки, про НАТО, про п'яту статтю НАТО. Дуже багато деталей. Мені здається, ми на порозі чогось дуже важливого для всього світу", - каже він

Насправді це набагато менше. Просто тому, що жодної угоди між Росією та США щодо п'яти українських територій бути не може. Рішення своєю територією приймає Україна, а не хтось там на переговорах. І тут навіть працює і право сили. Якби ми утримували свою територію лише завдяки підтримці США на їхньому рішенні – горе нам. Але ми утримуємо свої території силою своєї армії та своєї зброї. І втримаємо далі. Навіть без допомоги США. Про всяк випадок вже неодноразово це озвучували на всіх рівнях. Тож США та росія українськими територіями можуть підписати та розписати все що завгодно. До реальності це не має відношення

До речі, протоколи безпеки та п'ята стаття НАТО в угодах Росії та США це теж ні про що. Без інших учасників Альянсу Сполучені Штати можуть обіцяти та підписувати будь-що. Але… лише від свого імені. Отже, коли Уіткофф каже "Мені здається, ми на порозі чогось дуже важливого для всього світу", я сподіваюся, що йому просто здається. Тому що реально важливим результатом всіх цих угод може бути тільки те, що світ перестане на якийсь час сприймати їх серйозно. Геополітична неадекватність – цікавий спосіб увійти до історії. Вийти з кола реальності можна будь-якої миті. Повернутись складніше. Не одразу приймуть…