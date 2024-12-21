Ступінь психічної неадекватності Путіна зростає з року в рік

Путін запропонував США провести "високотехнологічну дуель ХХI століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо туди удару "Ліщиком". І подивимося, що буде".

А що це він у Києві зібрався дуель проводити? Нехай проводить у себе, в матінці Москві. Ефектна могла б вийти дуель російської ППО з американською міжконтинентальною балістичною ракетою. Результат однак був би передбачуваний: підсмажений щур на руїнах Кремля.

А якщо серйозно, ці путінські виходи в ефір цікаві тільки одним: вони фіксують, наскільки швидко рік від року зростає ступінь психічної неадекватності диктатора. Сьогоднішня "пряма лінія" продемонструвала різке загострення путінського божевілля. Більша частина сказаного ним була в чистому вигляді параноїдальною маячнею божевільного.