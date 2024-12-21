Степень психической неадекватности Путина растет из года в год

Путин предложил США провести "высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет".

А что это он в Киеве собрался дуэль проводить? Пусть проводит у себя, в матушке Москве. Эффектная могла бы получиться дуэль российской ПВО с американской межконтинентальной баллистической ракетой. Результат однако был бы предсказуем: поджаренная крыса на развалинах Кремля.

А если серьезно, эти путинские выходы в эфир интересны только одним: они фиксируют насколько быстро год от года растет степень психической неадекватности диктатора. Сегодняшняя "прямая линия" продемонстрировала резкое обострение путинского безумия. Большая часть сказанного им являлась в чистом виде параноидальным бредом сумасшедшего.