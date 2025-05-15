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Чи стане Росія "кузнею кадрів" для найманських армій інших країн?

Ксенія Кирилова

Чи стане Росія 'кузнею кадрів' для найманських армій інших країн?
Чи стане Росія ''кузнею кадрів'' для найманських армій інших країн?

Підписання контракту з Міноборони РФ дедалі частіше стає єдиним способом заробити гроші в Росії на тлі стагнації в інших сферах. У разі призупинення бойових дій в Україні люди з бойовим досвідом можуть стати найманцями у військових формуваннях інших країн та терористичних організацій. Про це пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

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Российские пропагандисты с энтузиазмом приветствовали начатую Дональдом Трампом "тарифную войну". Они уверяют, что основными жертвами высоких пошлин могут стать "носители глобалистских идей", люди, не верившие в угрозы Трампа, и Китай. Однако они умалчивают урон, который высокие торговые пошлины нанесли российской экономике.

Тем временем независимые экономисты отмечают, что в случае, если тарифы сохранятся, европейский ВВП сократится на 0,4%. Замедление экономики неизбежно вызовет снижение спроса на газ – на фоне того, что Европа и без этого движется в сторону отказа от российского газа. Это может произойти уже во второй половине 2020-х годов, когда ожидается ввод в действие новых терминалов СПГ в Европе.

При этом в российской экономике все отчетливее стал виден дисбаланс. Если военное производство еще демонстрирует незначительный рост, то в гражданских отраслях промышленности наблюдается отрицательная динамика. Сюда относится производство пищевых продуктов и напитков, обработка древесины, производство мебели, кокса и нефтепродуктов, металлургия, гражданское машиностроение, особенно выпуск автотранспортных средств. Стагнация распространяется также на инвестиции и потребительский спрос.

Подобный дисбаланс отчетливо виден и в доходах россиян. Формально они растут, однако исследователи отмечают – этот рост осуществляется только за счет тех, кто вовлечен в войну или военное производство. Таких людей не так уж и мало. Согласно статистике, у 22% населения доходы увеличились сразу в полтора раза и более. Еще у около 40% имел место умеренный рост реальных доходов в диапазоне от 3 до 25%. Однако у четверти домохозяйств доходы снизились, притом у 20% они снизились более чем на 10%. Даже связанные с Кремлем Телеграм-каналы признают, что 71% россиян живут бедно или на грани прожиточного минимума, а в обществе преобладает ощущение стагнации реальных доходов. Очевидно, что по мере сокращения доходов экономики разрыв между военным и гражданским секторами будет только нарастать.

На этом фоне довольно логичными выглядят сообщения о том, что в Москве резко выросло число желающих подписать контракт с российским Минобороны. Независимые журналисты выяснили, что темпы набора новых контрактников в Москве в первую неделю апреля побили рекорды аналогичных периодов предыдущих трех месяцев. С 1 по 10 апреля контракты с Минобороны РФ заключили 993 человека, тогда как в первые десять дней марта их подписали 499 человек, в феврале – 503, а в январе – 341 человек. Теперь каждый день на войну из Москвы уходит более сотни человек, а данные поисковых запросов демонстрируют рост интереса пользователей к контрактной службе.

Вербовщики Минобороны России признаются: хотя на этот рост также влияет пропаганда успехов российской армии на поле боя и жажда мести за уже погибших на фронте близких или знакомых, наиболее частой причиной для подписания контракта по-прежнему становятся деньги. "В связи с тем, как выглядит сейчас структура экономики в нашей стране, получается, что с каждым днем вариантов решить финансовые вопросы все меньше", – признаются вербовщики.

На этом фоне, как уже отмечалось, армейское командование делает все возможное, чтобы как можно меньше людей вернулось домой с фронта по возможной демобилизации. В связи с этим мобилизованных и срочников принуждают подписать контракт всеми возможными способами, включая угрозы, обман и обещания. Такое же давление оказывается на контрактников, чьи контракты формально уже истекли. Их заставляют подписать новый договор, желательно – на длительный срок.

Таким образом, количество контрактников растет с каждым днем. Возникает вопрос, что будут делать эти люди в случае, если боевые действия в Украине будут приостановлены. С одной стороны, российские военные аналитики строят все новые милитаристские планы, призывая, к примеру, наращивать российское военное присутствие в Арктике.

Неизменным остается и российское военное присутствие в Африке. В прошлом году независимые эксперты уже отмечали, что после формальной ликвидации ЧВК "Вагнера" наемники стали подчиняться напрямую ГРУ, однако российский "Африканский корпус" продолжает прежнюю деятельность. Кремль и связанные с ним структуры предоставляют военную поддержку дружественным режимам, укрепляя их власть. За это Россия получает доступ к природным ресурсам, зачастую обходя официальные процедуры и местные законы. Их присутствие стало особенно очевидным после того, как летом прошлого года туареги-повстанцы разгромили колонну бывших "вагнеровцев" в Мали.

Сторонники одной из противоборствующих сил размахивают российским флагом на улицах Уагадугу, Буркина-Фасо, 2 октября 2022 года. В этой стране присутствует подразделение "ЧВК Вагнер"

Однако нельзя исключать того, что, покинув армию, бывшие российские военные захотят продолжить "боевую карьеру" и в частном порядке, то есть стать наемниками военных подразделений других государств. Точно так же, как сейчас российское Минобороны активно набирает на Ближнем Востоке и в других регионах тысячи "добровольцев" для участия в войне против Украины, "Хамас" и другие террористические организации ищут наемников с боевым опытом для своих армий.

Еще осенью 2023 года боевики ЧВК "Вагнер" признавались, что получали предложения воевать в секторе Газа на стороне Палестины. По словам вагнеровцев, они регулярно также получают предложения воевать за деньги в Ливии, Сирии и Центрально-Африканской республике. Оставшись без работы, вчерашние военные могут начать принимать эти предложения, учитывая, что Россия поддерживает довольно тесные связи с "Хамас" и другими подобными организациями.

Представляется, что такой исход устроил бы российские власти. С одной стороны, наемничество создает дополнительный канал для "утилизации" бывших военных. С другой стороны, будучи частью террористических группировок, ветераны войны с Украиной уже в новом качестве продолжат работу по дестабилизации существующего мирового порядка.

Джерело:krymr.com

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