Станет ли Россия ''кузницей кадров'' для наемнических армий других стран?

Подписание контракта с Минобороны РФ все чаще становится единственным способом заработать деньги в России на фоне стагнации в других областях. В случае приостановки боевых действий в Украине люди с боевым опытом могут стать наемниками в воинских формированиях других стран и террористических организаций. Об этом пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

Российские пропагандисты с энтузиазмом приветствовали начатую Дональдом Трампом "тарифную войну". Они уверяют, что основными жертвами высоких пошлин могут стать "носители глобалистских идей", люди, не верившие в угрозы Трампа, и Китай. Однако они умалчивают урон, который высокие торговые пошлины нанесли российской экономике.

Тем временем независимые экономисты отмечают, что в случае, если тарифы сохранятся, европейский ВВП сократится на 0,4%. Замедление экономики неизбежно вызовет снижение спроса на газ – на фоне того, что Европа и без этого движется в сторону отказа от российского газа. Это может произойти уже во второй половине 2020-х годов, когда ожидается ввод в действие новых терминалов СПГ в Европе.

При этом в российской экономике все отчетливее стал виден дисбаланс. Если военное производство еще демонстрирует незначительный рост, то в гражданских отраслях промышленности наблюдается отрицательная динамика. Сюда относится производство пищевых продуктов и напитков, обработка древесины, производство мебели, кокса и нефтепродуктов, металлургия, гражданское машиностроение, особенно выпуск автотранспортных средств. Стагнация распространяется также на инвестиции и потребительский спрос.

Подобный дисбаланс отчетливо виден и в доходах россиян. Формально они растут, однако исследователи отмечают – этот рост осуществляется только за счет тех, кто вовлечен в войну или военное производство. Таких людей не так уж и мало. Согласно статистике, у 22% населения доходы увеличились сразу в полтора раза и более. Еще у около 40% имел место умеренный рост реальных доходов в диапазоне от 3 до 25%. Однако у четверти домохозяйств доходы снизились, притом у 20% они снизились более чем на 10%. Даже связанные с Кремлем Телеграм-каналы признают, что 71% россиян живут бедно или на грани прожиточного минимума, а в обществе преобладает ощущение стагнации реальных доходов. Очевидно, что по мере сокращения доходов экономики разрыв между военным и гражданским секторами будет только нарастать.

На этом фоне довольно логичными выглядят сообщения о том, что в Москве резко выросло число желающих подписать контракт с российским Минобороны. Независимые журналисты выяснили, что темпы набора новых контрактников в Москве в первую неделю апреля побили рекорды аналогичных периодов предыдущих трех месяцев. С 1 по 10 апреля контракты с Минобороны РФ заключили 993 человека, тогда как в первые десять дней марта их подписали 499 человек, в феврале – 503, а в январе – 341 человек. Теперь каждый день на войну из Москвы уходит более сотни человек, а данные поисковых запросов демонстрируют рост интереса пользователей к контрактной службе.

Вербовщики Минобороны России признаются: хотя на этот рост также влияет пропаганда успехов российской армии на поле боя и жажда мести за уже погибших на фронте близких или знакомых, наиболее частой причиной для подписания контракта по-прежнему становятся деньги. "В связи с тем, как выглядит сейчас структура экономики в нашей стране, получается, что с каждым днем вариантов решить финансовые вопросы все меньше", – признаются вербовщики.

На этом фоне, как уже отмечалось, армейское командование делает все возможное, чтобы как можно меньше людей вернулось домой с фронта по возможной демобилизации. В связи с этим мобилизованных и срочников принуждают подписать контракт всеми возможными способами, включая угрозы, обман и обещания. Такое же давление оказывается на контрактников, чьи контракты формально уже истекли. Их заставляют подписать новый договор, желательно – на длительный срок.

Таким образом, количество контрактников растет с каждым днем. Возникает вопрос, что будут делать эти люди в случае, если боевые действия в Украине будут приостановлены. С одной стороны, российские военные аналитики строят все новые милитаристские планы, призывая, к примеру, наращивать российское военное присутствие в Арктике.

Неизменным остается и российское военное присутствие в Африке. В прошлом году независимые эксперты уже отмечали, что после формальной ликвидации ЧВК "Вагнера" наемники стали подчиняться напрямую ГРУ, однако российский "Африканский корпус" продолжает прежнюю деятельность. Кремль и связанные с ним структуры предоставляют военную поддержку дружественным режимам, укрепляя их власть. За это Россия получает доступ к природным ресурсам, зачастую обходя официальные процедуры и местные законы. Их присутствие стало особенно очевидным после того, как летом прошлого года туареги-повстанцы разгромили колонну бывших "вагнеровцев" в Мали.

Сторонники одной из противоборствующих сил размахивают российским флагом на улицах Уагадугу, Буркина-Фасо, 2 октября 2022 года. В этой стране присутствует подразделение "ЧВК Вагнер"

Однако нельзя исключать того, что, покинув армию, бывшие российские военные захотят продолжить "боевую карьеру" и в частном порядке, то есть стать наемниками военных подразделений других государств. Точно так же, как сейчас российское Минобороны активно набирает на Ближнем Востоке и в других регионах тысячи "добровольцев" для участия в войне против Украины, "Хамас" и другие террористические организации ищут наемников с боевым опытом для своих армий.

Еще осенью 2023 года боевики ЧВК "Вагнер" признавались, что получали предложения воевать в секторе Газа на стороне Палестины. По словам вагнеровцев, они регулярно также получают предложения воевать за деньги в Ливии, Сирии и Центрально-Африканской республике. Оставшись без работы, вчерашние военные могут начать принимать эти предложения, учитывая, что Россия поддерживает довольно тесные связи с "Хамас" и другими подобными организациями.

Представляется, что такой исход устроил бы российские власти. С одной стороны, наемничество создает дополнительный канал для "утилизации" бывших военных. С другой стороны, будучи частью террористических группировок, ветераны войны с Украиной уже в новом качестве продолжат работу по дестабилизации существующего мирового порядка.