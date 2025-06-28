Стабільні подорожі Уельсом: T4 змінює оператора у вересні

З вересня 2025 року Celtic Travel візьме на себе керування маршрутом TrawsCymru T4, що з’єднує Мертир-Тідфіл і Ньютаун, оскільки Stagecoach припиняє обслуговувати цей маршрут. Цей маршрут функціонує вже понад десять років, з’єднуючи міста Центрального Уельсу, якими користуються як місцеві жителі, так і мандрівники. Зміна оператора відбувається одночасно з підготовкою Stagecoach до запуску нового маршруту X4 між Мертиром і Кардіффом.

Хоча оператор змінюється, маршрут залишиться активним без перерв. Transport for Wales підтвердив, що розклад буде переглянуто, а нові автобуси очікуються на початку 2026 року. Для мандрівників, які пересуваються Уельсом громадським транспортом, це забезпечує безперервний доступ до сільських районів, які інакше важко дістатися без автомобіля.

На північному кінці маршруту, у Ньютауні, є власні визначні пам’ятки. Галерея Oriel Davies представляє сучасне мистецтво з акцентом на місцеві та регіональні теми. За кілька хвилин ходьби від центру міста розташована Dolerw Park, тихий зелений простір на березі річки, популярний серед любителів прогулянок. Ці місця легко доступні автобусом, що робить T4 зручним сполученням для тих, хто досліджує міста поза основними залізничними маршрутами.

Ті, хто прибуває до Мертир-Тідфіла громадським транспортом, опиняться в місті, де спадщина та природа знаходяться в межах легкої досяжності. Замок Cyfarthfa, маєток XIX століття, розташований у громадському парку, пропонує історичні виставки. За невеликою відстанню від міста відкривається Національний парк Баннау Брихейніог, широко відомий як Брекон-Біконс, із широкими пагорбами, відкритими стежками та мальовничими краєвидами навколишньої місцевості. Мандрівники можуть легко дістатися до парку з Мертира без автомобіля чи довгих об’їздів.

Пішохідні стежки поблизу маршруту T4 через Баннау. Джерело: unsplash Пішохідні стежки поблизу маршруту T4 через Баннау. Джерело: unsplash

Якщо ви подорожуєте Центральним Уельсом, продовження роботи T4 означає, що у вас є надійний і простий спосіб пересування між містами. Без необхідності перемикатися між різними видами транспорту цей маршрут спрощує доступ до культурних і природних пам’яток на шляху. Зміна оператора приносить не лише безперервність, але й потенційні покращення сервісу в найближчі місяці. Для тих, хто подорожує без автомобіля, такий маршрут робить спонтанні або бюджетні подорожі набагато реалістичнішими.