США можуть втратити канадську нафту: тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністю

Якщо США введуть 25-відсоткові тарифи на імпорт, то вони будуть змушені купувати нафту у геополітичних конкурентів, таких як Венесуела.

Важкої нафти в США мало, сланцева нафта відноситься до легких сортів. Переважно важку нафту імпортували з Венесуели. Потім санкції, тому перейшли на важку канадську. Канаду продавала в США важку, США в Канаду - легку.

А саме з важкої нафти виробляють мазут (паливо для ТЕС, кораблів і промислових котлів), бітум, мастильні матеріали, дизельне паливо. Це - фактично кров хімічної промисловості.

Оскільки важка нафта містить багато сірки й важких вуглеводнів, її переробка складніша та дорожча, ніж легкої нафти. Математика собівартості там складніша, і тому тарифи на канадську нафту можуть завдати невідворотних втрат переробникам.

Тут особлива іронія в тому, що нафтопереробні заводи, що залежать від важкої нафти, переважно розташовані у Техасі. Фундаментальному для економічних і політичних інтересів республіканців і Трампа особисто штаті.

Трамп розглядає можливість виключення імпорту нафти з тарифів, які він хоче запровадити проти Канади. Бо інакше доведеться "реабілітувати" Венесуелу або інших постачальників, що політично неприпустимо.

Люблю коли божевільний популізм зустрічається з реальністю.