США могут потерять канадскую нефть: тарифные планы Трампа встречаются с реальностью

Если США введут 25-процентные тарифы на импорт, то они будут вынуждены покупать нефть у геополитических конкурентов, таких как Венесуэла.

Тяжелой нефти в США мало, сланцевая нефть относится к легким сортам. Преимущественно тяжелую нефть импортировали из Венесуэлы. Потом санкции, потому перешли на тяжелую канадскую. Канаду продавала в США тяжелую, США в Канаду – легкую.

А именно из тяжелой нефти производят мазут (топливо для ТЭС, кораблей и промышленных котлов), битум, смазочные материалы, дизельное топливо. Это – фактически кровь химической промышленности.

Поскольку тяжелая нефть содержит много серы и тяжелых углеводородов, ее переработка сложнее и дороже, чем легкая нефть. Математика себестоимости там сложнее, и поэтому тарифы на канадскую нефть могут нанести неотвратимые потери переработчикам.

Здесь особенная ирония в том, что нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от тяжелой нефти, преимущественно расположены в Техасе. Фундаментальном для экономических и политических интересов республиканцев и Трампа лично в штате.

Трамп рассматривает возможность исключения импорта нефти из тарифов, которые он хочет ввести против Канады. Иначе придется "реабилитировать" Венесуэлу или других поставщиков, что политически недопустимо.

Люблю когда безумный популизм встречается с реальностью.