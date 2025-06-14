Порівняльна характеристика ірано-ізраїльської війни і нашої
Варто почати з азів. Близький Схід – це стратегічний для світу регіон: крупні запаси нафти, ключовий вузол для логістики енергоносіїв, основний хаб транс-торгівлі. Отже: все, що відбувається на Близькому Сході (на стику з мусульманським світом), має ефект першої кісточки доміно в подальших процесах.
І тут було б корисно подумати над дуже цікавим рикошетом, який відлунює від Близького Сходу напряму до нас. Ірано-ізраїльський абсцес згвинтив ціну на нафту: вона злетіла понад 73 долари, і це означає вихід на світовий ринок РОСІЙСЬКОЇ нафти під торжественні фанфари. Вона нікуди й не зникала: частка країн Великої Сімки у транспортуванні путінської нафти в травні становив 54%. Світ не буде чахнути без нафти, і війна всім до сраки (як була би й нам на їхньому місці).
Близькосхідна війна вигідна росії. Світ ще більше куплятиме її нафту. І цьому надійно допомагає Україна. У нас помпезно припинено транзит російського газу – але прокачка НАФТИ не припинялася ні на мить. Її транзит в Угорщину допомагає путіну заробляти 15 млн доларів на день. Якщо через ірано-ізраїльську війну ціна на нафту стрибнула – то тепер і 20 млн доларів щодня ворог зароблятиме на транзиті через незламну Україну. Ну то Схід близький чи наші недалекі?
Продовжуємо урок порівняльної характеристики ірано-ізраїльської війни і нашої.
- Кордони ніхто не закривав на колодку.
- Усі публічні речники виходять до преси в напрасованих костюмах, із краватками і свіжо виголеним обличчям. Ніхто не нагнітає театральну мілітаристику дешевого пошиву.
- Верхній вік резервістів – 40 років. Для офіцерів - 45. Народ після 45 років у війні участі не бере (лише добровільно або за професійним контрактом). До армійських лав долучається лише молоде, навчене (діють щорічні загальнообов’язкові збори), здорове населення ОБОХ статей. Викликавши резервіста, держава платить йому повний обсяг тієї зарплати, з якої його забрали.
- Усе населення пережило шквальне бомбардування в облаштованих бомбосховищах. Загинуло лише 3 людини – при тому, що масовість і щільність ракетного обстрілу навіть не до порівняння з нашими: було сотні ракет на дуже малий периметр ударів.
- І наступного дня в Ізраїлі не з’явилися волонтери з закликом терміново скинутися на "байрактари помсти", і ізраїльтянам не прийшло в голову за одну добу галопом зібрати пів мільярда на приватний і ніким не контрольований збір. Воєнне волонтерство апріорі неможливо, тому що армія й війна – це прерогатива, монополія і пряма функція ДЕРЖАВИ. Для того вона й існує.