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Сравнительная характеристика ирано-израильской войны и нашей

Остап ДроздовОстап Дроздов

Сравнительная характеристика ирано-израильской войны и нашей
Сравнительная характеристика ирано-израильской войны и нашей

Следует начать с азов. Ближний Восток – это стратегический для мира регион: крупные запасы нефти, ключевой узел для логистики энергоносителей, основной хаб транс-торговли. Итак: все, что происходит на Ближнем Востоке (на стыке с мусульманским миром), оказывает эффект первой косточки домино в последующих процессах.

И здесь было бы полезно подумать над очень интересным рикошетом, который отдаляется от Ближнего Востока к нам. Ирано-израильский абсцесс свинтил цену на нефть: она взлетела более 73 долларов, и это означает выход на мировой рынок РОССИЙСКОЙ нефти под торжественные фанфары. Она никуда и не исчезала: доля стран Великой Семерки в транспортировке путинской нефти в мае составила 54%. Мир не будет чахнуть без нефти, и война всем до жопы (как была бы и нам на их месте).

Ближневосточная война выгодна россии. Мир будет еще больше покупать ее нефть. И этому надежно помогает Украина. У нас помпезно прекращен транзит российского газа – но прокачка НЕФТИ не прекращалась ни на мгновение. Ее транзит в Венгрию помогает пути зарабатывать 15 млн долларов в день. Если из-за ирано-израильской войны цена на нефть прыгнула – то теперь и 20 млн долларов ежедневно враг будет зарабатывать на транзите через несгибаемую Украину. Ну это Восток близок или наши недалекие?

Продолжаем урок сравнительной характеристики ирано-израильской войны и нашей.

  1. Границы никто не закрывал на колодке.
  2. Все публичные спикеры выходят в прессу в наглаженных костюмах, с галстуками и свежевыбритым лицом. Никто не нагнетает театральную милитаристику дешевого пошива.
  3. Верхний возраст резервистов – 40 лет. Для офицеров - 45. Народ после 45 лет в войне не участвует (лишь добровольно или по профессиональному контракту). В армейские ряды присоединяется только молодое, обученное (действует ежегодное общеобязательное собрание), здоровое население обоих полов. Вызвав резервиста, государство платит ему полный объем той зарплаты, из которой его забрали.
  4. Все население пережило шквальную бомбардировку в обустроенных бомбоубежищах. Погибли только 3 человека – при том, что массовость и плотность ракетных обстрелов даже не сравнимы с нашими: было сотни ракет на очень малый периметр ударов.
  5. И на следующий день в Израиле не появились волонтеры с призывом срочно скинуться на "байракторы мести", и израильтянам не пришло в голову за сутки галопом собрать полмиллиарда на частный и никем не контролируемый сбор. Военное волонтерство априори невозможно, потому что армия и война – это прерогатива, монополия и прямая функция ГОСУДАРСТВА. Для этого она и существует.

Источник:facebook.com

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