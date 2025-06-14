Сравнительная характеристика ирано-израильской войны и нашей

Следует начать с азов. Ближний Восток – это стратегический для мира регион: крупные запасы нефти, ключевой узел для логистики энергоносителей, основной хаб транс-торговли. Итак: все, что происходит на Ближнем Востоке (на стыке с мусульманским миром), оказывает эффект первой косточки домино в последующих процессах.

И здесь было бы полезно подумать над очень интересным рикошетом, который отдаляется от Ближнего Востока к нам. Ирано-израильский абсцесс свинтил цену на нефть: она взлетела более 73 долларов, и это означает выход на мировой рынок РОССИЙСКОЙ нефти под торжественные фанфары. Она никуда и не исчезала: доля стран Великой Семерки в транспортировке путинской нефти в мае составила 54%. Мир не будет чахнуть без нефти, и война всем до жопы (как была бы и нам на их месте).

Ближневосточная война выгодна россии. Мир будет еще больше покупать ее нефть. И этому надежно помогает Украина. У нас помпезно прекращен транзит российского газа – но прокачка НЕФТИ не прекращалась ни на мгновение. Ее транзит в Венгрию помогает пути зарабатывать 15 млн долларов в день. Если из-за ирано-израильской войны цена на нефть прыгнула – то теперь и 20 млн долларов ежедневно враг будет зарабатывать на транзите через несгибаемую Украину. Ну это Восток близок или наши недалекие?

Продолжаем урок сравнительной характеристики ирано-израильской войны и нашей.