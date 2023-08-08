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Сучасні ноутбуки і навіщо вони потрібні

Зоряна Квітка

Сучасні ноутбуки і навіщо вони потрібні

Дивна справа, але досить багато людей хочуть придбати ноутбук. На сьогоднішній день жодна трудова діяльність не може обходитися без ноутбука. Для більшості людей ноутбук є "зброєю" заробітку, за допомогою якого можна вирішити будь-які питання. Студенту даний гаджет допомагає з навчанням, решта використовує ноутбук при дозвіллі, музика, фільми, ігри та звичайно соцмережі, куди ж без них. Ноутбуки вважаються більш популярними, ніж стаціонарні комп'ютери. Ознайомитись з асортиментом ви можете у нас в інтернет-магазині https://comfy.ua/ua/notebook/brand__apple/, адже ноутбук давно не вважається розкішшю, а є необхідним гаджетом.

 

Ноутбук та його типи

За своїм призначенням вони поділяються на три основні типи

  • офісний (навчання та роботи). До цієї лінійки відносяться ноути середньої продуктивності, а якщо дозволяє бюджет можна придбати ультрабук
  • бізнес. Якщо ви часто їздите по відрядженнях, то більше підійдуть трансформер або ультрабук, тому що на першому місці компактність
  • ігрові. До цієї лінійки належать ноути з потужним процесором та дискретною відеокартою.

 

 

Причини з яких потрібно купити ноутбук

Якщо ви вирішили купити стаціонарний ПК, то рекомендую вам ознайомитися з причинами, з яких краще придбати портативний ПК.

  • він легкий та невеликого розміру, ви завжди можете взяти його із собою, а сумочка пропонується безкоштовно при покупці
  • ви можете працювати в будь-якому місці, у кріслі, лежачи на дивані, а якщо ви комусь заважаєте, можна перейти до іншої кімнати
  • у будь-який момент можете підключити мишку та клавіатуру, використовуючи його як центральний блок
  • працюють ноутбуки тихо на відміну від комп'ютера. У більшості гаджетів встановлений 1 вентилятор. Якщо ви хочете додаткове охолодження, то ви можете придбати базу охолодження і підключати її при необхідності
  • на відміну від свого "брата" він використовує енергії менше, а якщо раптово відключили світло, то можна продовжити роботу автономно
  • у нього "елегантний" дизайн та компактність. Для персонального ПК потрібен спеціальний стіл, а для ноутбука немає
  • його можна підключити до телевізора та насолоджуватися переглядом улюблених фільмів та серіалів
  • якщо раптом сталася поломка вам не доведеться шукати машину, щоб вести його в ремонт
  • його можна брати із собою на лекцію та вести конспект у Word програмі, де за необхідності можна редагувати
  • виробники допускають за необхідності заміну жорсткого диска, відеокарти та ОП

Ось і всі причини, з яких варто купити ноутбук.

 

Як правильно вибрати ноутбук

На сьогоднішній день виробники надали нам великий асортимент ноутбуків. Тому вибираючи ноутбук зверніть увагу на наступне

  • для яких цілей ви його купуєте
  • якість матриці та розміри екрану
  • пам'ять та потужність процесора
  • диск жорсткості та його розмір
  • DVD привід
  • кнопки на клавіатурі
  • автономна робота

Нюансів дуже багато, але перераховані вище допоможуть вам вибрати ноутбук без проблем.

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