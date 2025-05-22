Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу

На засіданні Ради ЄС із загальних питань 27 травня розглянуть питання застосування до Угорщини статті 7 Договору ЄС, яка дозволяє позбавити країну права голосу, якщо вона "серйозно порушує європейські цінності". Про це йдеться в програмі засідання. Справа щодо Угорщини була ініційована Європарламентом ще у 2018 році через широкі претензії до Будапешта — від функціонування виборчої системи та незалежності судової влади до порушення прав нацменшин.

Попри декларовану готовність до співпраці, уряд Віктора Орбана так і не вжив усіх заходів, рекомендованих у резолюціях Ради ЄС.Потенційне позбавлення Угорщини права голосу означає, що вона більше не зможе блокувати виділення Україні фінансової допомоги та впливати на зміст пакетів санкцій проти рф.