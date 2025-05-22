Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса

На заседании Совета ЕС по общим вопросам 27 мая будет рассмотрен вопрос применения к Венгрии статьи 7 Договора ЕС, которая позволяет лишить страну права голоса, если она "серьезно нарушает европейские ценности". Об этом говорится в программе заседания. Дело по Венгрии было инициировано Европарламентом еще в 2018 году из-за широких претензий к Будапешту — от функционирования избирательной системы и независимости судебной власти до нарушения прав нацменьшинств.

Несмотря на декларируемую готовность к сотрудничеству, правительство Виктора Орбана так и не приняло все меры, рекомендованные в резолюциях Совета ЕС. Потенциальное лишение Венгрии права голоса означает, что она больше не сможет блокировать выделение Украине финансовой помощи и влиять на содержание пакетов санкций против РФ.