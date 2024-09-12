Чи зможе Трамп знизить ціну на нафту до $40 за барель?

Хто найбільший виробник (викачувач, видобувник, чи хто зна як правильно це назвати) нафти у світі?

Це США. Не Саудівська Аравія. Не Росія. А саме США.

І мирний план Трампа каже, що він знизить ціну на нафту до 40 доларів. Ключове питання – а як? Видобуток нафти в США і зараз на піку. За всю історію. Тобто не можна сказати, що кляті соціалістичні демократи стримують видобуток, а от прийде Трамп і все полетить. Бо воно і так летить.

Не кажучі вже про те, що всі ті американські нафтовики не будуть дуже щасливі від ціни по 40. А вони ж традиційно голосували за республіканців....

Чи може нафта бути по $40? Так, якщо в світі почнеться глобальна рецесія. Чи може її організувати президент США? Ну теоретично може. Але такий план навряд чи комусь сподобається....