Слойки з вишнею та заварним кремом: рецепт з тіста філо

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачний десерт з тіста філо - слойки з вишнею та заварним кремом. Це ідеальне поєднання... тонке тісто філо, ніжний заварний крем з ваніллю та вишня. Обов’язково готуйте та діліться враженнями.

Слойки з вишнею та заварним кремом

400 г тіста філо

150 г вершкового масла (82%)

Для декору:

цукрова пудра

Заварний крем:

300 мл молока

40 г жовтка (2 шт.)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

ваніль або ванільний цукор

15 г борошна (3 ч. л.)

15 г кукурудзяного крохмалю (3 ч. л.)

30 г вершкового масла (82%)

Вишнева начинка:

300 г вишні (без кісточок)

20 г кукурудзяного крохмалю

30 г цукру (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

50 мл води або вишневого соку

Усім смачного!