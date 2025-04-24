Слойки с вишней и заварным кремом: рецепт из теста фило

Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейший десерт из теста фило - слойки с вишней и заварным кремом. Это идеальное сочетание... тонкое тесто фило, нежный заварной крем с ванилью и вишня. Обязательно готовьте и делитесь впечатлениями.

Слойки с вишней и заварным кремом

400 г теста фило

150 г сливочного масла (82%)

Для декора:

сахарная пудра

Заварной крем:

300 мл молока

40 г желтка (2 шт.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

ваниль или ванильный сахар

15 г муки (3 ч. л.)

15 г кукурузного крахмала (3 ч. л.)

30 г сливочного масла (82%)

Вишневая начинка:

300 г вишни (без косточек)

20 г кукурузного крахмала

30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)

50 мл воды или вишневого сока

Всем приятного аппетита!