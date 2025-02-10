Казки про швидкий мир – це небезпечна дезінформація

Бачу, що деякі наші медійні персони як тут, так і за кордоном, продовжують розповсюджувати демотивуючу інформацію про припинення бойових дій вже цієї весни. Або цього літа. От просто цікаво, що в них за джерела інфи такі, що ігнорують наочну реальність?

Так, Д. Трамп продовжує стримано згадувати про якійсь-то прогрес на переговорах з росією і про те, що путін буцімто бажає припинити кровопролиття. Ну-ну, сервйний садист і людожер запевняє, що він вегетаріанець і мріє про цвітну капусту...

При цьому відомо, що мова не про прямі контакти Трампа і путіна, а про розмови між представниками команд. Так такі безрезультатні консультації і раніш були, ще за Дж. Байдена. Кремлівський фюрерок продовжує наполягати на своєму — на мирі без гарантій безпеки, який у перспективі гарантовано призведе до знищення України.

Трампу вдалося швидко порішати з Панамою, Канадою і Мексикою, бо вони географічно і економічно надто близькі до Штатів. А далі на міжнародному напрямку все забуксувало, навіть з Гренландією, бо це — Європа. І щоб демократи не почати глузувати, довелось бити по своїх — по USAID та CIA.

Як виявилося, Європа не дуже ведеться на заклики беззаперечно встати у кільватер імпульсивної політики нової адміністрації Білого Дому. І не дуже боїться погроз щодо тарифів та іншого, бо в Європи є опція розпочати власну гру з Китаєм. І тоді США явно опиняться у програші.

Це Європа — давній природний союзник Штатів. А що тоді казати про сучасну росію, яка давно перейшла межу здорового глузду і діє за принципом свого культового пророка Достоєвського: "Бачу, що йду у прірву, і тому прискорюю ходу, бо Бог блаженних любить".

Допоки армія агресора хоч і потроху, але просувається уперед, а вона просувається, путін буде тягнути час, розповідати про свій гуманізм, чергову Ялту, нові фізичні принципи та іншу маячню. Все вирішує ситуація на фронті, вже втомився це повторювати. А вона зараз загалом не на нашу користь.

А щоб фронт стабілізувався, у ЗСУ повинна з’явитися велика кількість мотивованих озброєних навчених бійців. А це ніяк не тижні. Це місяці, навіть якщо прямо зараз поміняти ганебну неефективну систему поповнення війська і недостатню підготовку мобілізованих.