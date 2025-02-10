Сказки о скором мире – это опасная дезинформация

Вижу, что некоторые наши медийные персоны, как здесь, так и за рубежом, продолжают распространять демотивирующую информацию о прекращении боевых действий уже этой весной. Или этим летом. Вот просто интересно, что у них за источники информации игнорируют наглядную реальность?

Да, Д. Трамп продолжает сдержанно вспоминать о некоем прогрессе на переговорах с россией и о том, что пути якобы желает прекратить кровопролитие. Ну-ну, сервисный садист и людоед уверяет, что он вегетарианец и мечтает о цветной капусте...

При этом известно, что речь идет не о прямых контактах Трампа и Путина, а о разговорах между представителями команд. Так такие безрезультатные консультации и раньше были, еще при Дж. Байден. Кремлевский фюрерок продолжает настаивать на своем — в мире без гарантий безопасности, который в перспективе гарантированно приведет к уничтожению Украины.

Трампу удалось быстро решить с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам. А дальше на международном направлении все забуксовало, даже с Гренландией, потому что это Европа. И чтобы демократы не начать смеяться, пришлось бить по своим — по USAID и CIA.

Как оказалось, Европа не очень ведется на призывы безоговорочно встать в кильватер импульсивной политики новой администрации Белого дома. И не очень боится угроз по поводу тарифов и прочего, потому что у Европы есть опция начать собственную игру с Китаем. И тогда США очевидно окажутся в проигрыше.

Это Европа – древний естественный союзник Штатов. А что тогда говорить о современной россии, которая давно перешла границу здравого смысла и действует по принципу своего культового пророка Достоевского: "Вижу, что иду в пропасть, и потому ускоряю шествие, потому что Бог блаженных любит".

Пока армия агрессора хоть и понемногу, но продвигается вперед, а она продвигается, пути будут тянуть время, рассказывать о своем гуманизме, очередной Ялте, новых физических принципах и другом бреде. Все решает ситуация на фронте, уже устал это повторять. А она сейчас вообще не в нашу пользу.

Чтобы фронт стабилизировался, в ВСУ должно появиться большое количество мотивированных вооруженных обученных бойцов. А это не недели. Это месяцы, даже если прямо сейчас поменять позорную неэффективную систему пополнения войска и недостаточную подготовку мобилизованных.