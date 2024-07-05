Ситуація на полі бою може змінитись на користь України: перші кроки зроблено

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів другу зустріч з командирами кращих підрозділів дронів. Як і обіцяв, рівно за місяць.

Цього разу був запрошений для доповіді також командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Також був запрошений командир найрезультативнішого підрозділу дронів сил оборони, який має найбільший підтверджений бойовий рахунок та працює по всьому фронту.

Звичайно, були також на зустрічі і керівники Генштабу.

Це однозначно позитивна новина, тому що щомісячний формат зустрічей задає темп змінам, створює сталу комунікацію і дає можливість вирішувати питання розвитку для конкретних підрозділів, які згодом можна було б масштабувати. Сирський починає робити системні кроки у розвитку дронів.

Звичайно, варто відмітити, що темпи розвитку дронових військ абсолютно недостатні. Війна вимагає максимальної швидкості дій та рішень.

На даний момент, у нас визначена, але не складена структура управління силами безпілотних систем, не складена оптимальна організаційна структура, не визначена тактика та система застосування, не вигадано, хто як та які закупівлі планує і куди в першу чергу витрачає кошти платників податків. Тобто весь комплекс проблем розвитку потребує негайних рішень.

Але прагнення О.Сирського формувати свою думку на основі поглядів кращих командирів підрозділів дронів викликає повагу та стриману надію, що після створення постійного дорадчого формату почнуть ухвалюватись рішення, які зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Цей процес треба підтримувати, від нього залежить майбутнє війни.