Сильні вітри від шторму Флоріс можуть порушити подорожі на півночі Великобританії

Мандрівників у північних регіонах Великобританії попереджають про значні збої через шторм Флоріс, який принесе надзвичайно сильні вітри з понеділка вдень до ранку вівторка. З поривами вітру до 60–70 миль/год у прибережних і гірських районах та 40–50 миль/год у внутрішніх районах, умови можуть стати небезпечними для тих, хто перебуває в дорозі. Шторм підвищує ризик затримок у подорожах, уламків на дорогах, а також пошкоджень будівель та інфраструктури. Повені та сильні дощі можуть додатково погіршити стан доріг і громадського транспорту, роблячи подорожі складними та непередбачуваними.

Метеорологічна служба оголосила жовте попередження про сильні вітри, яке охоплює північну Англію та Уельс, Шотландію, Північну Ірландію, Республіку Ірландію та острів Мен. Очікувані наслідки включають:

Збої, такі як затримки та скасування рейсів, поромних маршрутів, залізничних перевезень і автомобільного транспорту.

Можливе тимчасове закриття мостів і прибережних доріг через потужні пориви вітру.

Відключення електроенергії, які можуть вплинути на мобільний зв’язок і доступність оновлень про подорожі.

Ці проблеми можуть обмежити доступ мандрівників до своєчасних оновлень і спричинити труднощі на уражених маршрутах.

Пасажирам, які літають з Loganair 4 та 5 серпня, пропонується можливість безкоштовно змінити рейси через очікувані збої. Незважаючи на зусилля, затримки та скасування все ще очікуються, оскільки резервні екіпажі не можуть повністю усунути операційні проблеми. Хоча перебронювання дозволено для власних рейсів авіакомпанії, стикувальні рейси з іншими перевізниками можуть не покриватися. Довгі очікування на обслуговування клієнтів можуть додати труднощів мандрівникам під час цього періоду нестабільної погоди.

Очікуються операційні труднощі в кількох регіональних аеропортах, зокрема в Абердіні, Единбурзі, Глазго, Інвернессі та Ньюкаслі. Поромні перевезення до острівних напрямків можуть зіткнутися із затримками або скасуваннями, що порушить важливі туристичні маршрути. Сильні вітри та бурхливі моря можуть зробити прибережні маршрути та набережні стежки небезпечними як для мандрівників, так і для місцевих жителів. Мандрівникам, які прямують через уражені райони, рекомендується виділяти додатковий час і бути готовими до несподіваних змін маршрутів.

За прогнозами, шторм Флоріс досягне піку в понеділок увечері та поступово вщухне до ранку вівторка. Мандрівникам слід готуватися до швидко змінюваних умов і обмеженої доступності послуг. За можливості рекомендується уникати некритичних подорожей під час шторму. Слідкування за погодними попередженнями та оновленнями про подорожі допоможе безпечніше та плавніше пережити цей період збоїв.