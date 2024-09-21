Шойгу ще не раз доведеться злітати в Тегеран

Шойгу 19 вересня знову прилетів до Тегерану. Попереднього разу прилітав 6 серпня і от знову. У серпні метою його поїздки офіційно називалося утримання Ірану від бурхливої реакції на ліквідацію Ісмаїла Ханії, що було лише частково правдою. Наразі кремль та його ЗМІ не приховують: справжня мета поїздки – підписання з Іраном договору про військовий союз, аналогічний підписаному з КНДР у червні.

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"Путин" 18 сентября прямо заявил, большой и стратегический договор с прицелом на десятилетия для Ирана уже полностью готов, и на следующий день шойгу привёз его в Тегеран. Цель – уговорить иранцев подписать его публично в Казани на саммите БРИКС и сделать матрицей для заключения РФ аналогичных договоров с другими государствами.

Москва хочет через систему таких индивидуальных договоров юридически оформить в Казани создание вокруг себя нового военного блока помимо разбегающегося ОДКБ. Это должно стать первым этапом в его формировании с предложением присоединяться. До саммита в Казани с 22 по 24 октября остаётся мало времени, и шойгу мечется как угорелый – 13 сентября слетал сначала к Ким Чен Ыну и в тот же день в Дамаск к Асаду. Шойгу у Кима не задержался – с ним всё подписано, лишь передал бумаги, и прожогом метнулся в Сирию, где всё сложно и Асада надо уговаривать.

Шойгу летает как высокий спецпорученец, попутно опровергая нарративы профессора Соловья о том, что "фанерному маршалу" в кремле плетут лапти и собираются отправить в соседнюю камеру с гиркиным. Заодно рассыпается и нарратив Соловья о "догорающей эпохе" путинизма и начале осенью транзита власти в кремле. Больше похоже, что догорает или выгорает сам профессор.

Кремль, по сути, копирует один к одному схему подготовки Гитлером второй мировой войны. Третий Рейх тоже шёл по пути заключения таких индивидуальных военных союзов с Венгрий, Словакией и так далее вплоть до СССР, а не по схеме коллективного договора с коллегиальным руководством, как было в Варшавском блоке и остаётся в НАТО и ОДКБ.

У обеих схем есть свои очевидные преимущества и неудобства. В случае НАТО – это те палки в колёса принятию Швеции и Финляндии в Альянс, которые полтора года вставляли Турция и Венгрия. В случае с ОДКБ – общий отказ Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принять участие в интервенции РФ в Украину в 2022 г. Даже лукашенко участвовал в ней не по линии ОДКБ, а в рамках своих договоров с Москвой о "союзном государстве".

Собственно, с ОДКБ у Москвы всё действительно очень сложно. ОДКБ как структура не поддержало интервенцию в Украину. Более того, члены ОДКБ осудили агрессию РФ против Украины, пусть с разной степенью решительности. Армения и Казахстан де-факто вышли из ОДКБ как военной организации и остаются в ней лишь политически, подобно тому, как деголлевская Франция болталась в НАТО. Отличие в том, что Франция оформила свой полувыход юридически на уровне устава, а в отношениях Армении и Казахстана с ОДКБ это на таком уровне не оформлено.

С ОДКБ есть и такой интересный аспект как стремление трёх его членов – Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана создать собственный военный союз без Москвы. В этом они находят понимание у Туркменистана и Узбекистана, а также присоединившегося недавно к ним Азербайджана. Это стремление пока выражается лишь в ежегодных саммитах по военной тематике этих шести государств, на которые для разнообразия приглашают кого-то из вне. В этом году им должен был стать премьер-министр Японии, но он отклонил приглашение, сославшись на выборы. Заменой ему стал Олаф Шольц, который прилетел 16 сентября в Астану на этот саммит Пять + один.

Ильхам Алиев в Астану не прилетел в связи с прошедшими 1 сентября парламентскими выборами, результаты которых только 16 сентября передали в Конституционный суд. До этого суд уже признал выборы несостоявшимися на 35 участках с формулировкой "из-за невозможности установить волю избирателей". В выборах участвовало 25 партий и не все они остались довольны методами подсчёта голосов. Выборы в Азербайджане явно будут продолжены.

Саммиты Пять + один – это однозначное стремление государств Центральной Азии к созданию собственного оборонительного союза от возможной экспансии РФ и КНР. Как результат – их интерес к импорту оружия и размещению его производства у себя на дому и приглашение на саммиты потенциальных импортёров. В Москве могли бы воскликнуть – гойда, многополярный мир заработал, но что-то энтузиазма не видно. Лишь иногда звучит бурчание о НАТО, лезущем в Центральную Азию, притом, что Иран, строящий заводы по выпуску дронов в Таджикистане, точно не НАТО, как и Япония с Южной Кореей.

С Ираном у Москвы всё тоже сложно. "Большой" договор о сотрудничества с Ираном у неё есть с 2001 г. и он автоматически продлевался каждые пять лет. Но в 2022 г. в Тегеране заявили, что продлевать его в таком виде не будут и что этот договор надо переписать. До сих пор переписывают. Это переписывание после гибели 19 мая президента Раиси шло на фоне противоречивой информации – или Турция с Ираном хотят выкинуть РФ из Сирии, или РФ с Турцией хотят выкинуть Иран. Пока никого из Сирии не выкинули, но похоже, что главным условием нового договора со стороны Ирана будет легализация присутствия его военных в Сирии. Иран не получил в Сирии свою "зону безопасности" на переговорах, начатых в 2017 г. в Астане и продолженных в Женеве.

Логично, что через семь лет на фоне вторжения РФ в Украину в Тегеране решили, очень удобное время потребовать от Москвы чего-то такого. Этим занимался консерватор Раиси, и сменивший его либерал Пезешкиан не откажется от этого. То, что было проблемой для Москвы в отношениях с Ираном, теперь можно пробовать превратить в бонус в контексте подготовки ею мировой войны по лекалам Гитлера. Фюрер тоже передавал одним своим союзникам часть территории других союзников и обещал в будущем компенсацию при условии их участия в войне. Самый наглядный пример – передача Венгрии Закарпатья, отнятого у Словакии, и части территории Румынии.

В данном случае Москва может передать Ирану всю подконтрольную ей часть Сирии, сохранив за собой лишь военные базы на побережье – в Тартусе и Хмеймиме в обмен на торжественное подписание в Казани соглашения о военном союзе аналогичного тому, что есть с Ким Чен Ыном. Это позволит РФ, прежде всего, сократить расходы на содержание своей военной группировки в Сирии и вывести большую часть её в Украину. Имиджевый бонус – юридическое оформление оси Москва – Тегеран – Дамаск.

В большей мере именно имиджевый, чем политический. Иран в этом случае окажется в положении Японии, которая де-юре вступила во вторую мировую войну лишь 27 сентября 1940 г., когда подписала Берлинский пакт с Германией и Италией. С Венгрией, Словакией и другими союзниками Рейха она ничего не подписывала. Де-факто в войну она вступила ещё позже 7 декабря 1941 г. и оригинально – напала на США, которые ни с кем не воевали и даже не были членами Лиги Наций, следуя политике изоляционизма Демпартии.

По сути, Япония начала свою собственную большую войну, игнорируя Берлин и Рим, уже воевавшие с Великобританией, а с 1941 г. и с СССР. Япония больше года не атаковала британцев в Сингапуре и Малайзии, несмотря на то, что Гитлер де-факто отдал ей земли своего союзника Франции – Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Япония так и не напала на СССР, вопреки мольбам Гитлера открыть второй фронт во время битвы за Сталинград, о которых Зорге информировал Сталина. Гитлер согласен был признать частью Японии голландскую Индонезию и бывшие колонии Германии в Тихом океане, но она так и не напала на СССР.

Иран, если подпишет военный союз с РФ, очень может ощутить себя Японией, которую не волнуют проблемы Германии и тем более заморочки Гитлера. Если Москве в этом что-то будет не нравится, то пусть обращается в ООН, что Иран не выполняет какие-то явные или тайные условия договора.

С этой стороны Иран ничем особо не рискует, если подпишет такой договор. Но очень серьёзные проблемы возникают с других сторон. Решение Асада официально пригласить войска Ирана в Сирию будет очень неоднозначно воспринято не только в мире, особенно в арабских странах, Турции и в Израиле, но и в самой Сирии. Идеология партии Асада – это социализм и панарабизм, что конфликтует с концепцией "исламской революции" Тегерана. Не обязательно, что в Дамаске объявят Асада низложенным, когда он будет подписывать в Казани бумаги, но это явная мина под его режим.

Москве эта комбинация интересна по многим причинам, в числе которых подтолкнуть Асада к войне с Израилем за возвращение Голанских высот и ещё по десятку поводов. Не на следующий день после саммита в Казани, но очень вскоре. Самой остаться в стороне и возложить все тяготы войны на Асада и Пезешкиана. В этом "путин" тоже очень похож на Гитлера, который был готов отдать Японии много чего в Азии за открытие второго фронта.

В таком контексте взрывы пейджеров у Хезболлы в Ливане, начавшиеся с 17 сентября за день до заявления "путина", что большой договор с Ираном готов, выглядят не столько эскалацией ситуации, как попыткой деморализовать противника ещё до того, как Москва сторгуется с Ираном о дате маленькой и победоносной сирийско-израильской войны. Это можно рассматривать и как демонстрацию Ирану, что там тоже может начать взрываться бытовая техника, если правительство Пезешкиана слишком сблизится с Москвой.

Вопрос – последует правительство Пезешкиана старому украинскому совету "Геть від Москви" или нет, пока не имеет однозначного ответа. Иран волею обстоятельств оказался в ситуации, когда может вить верёвки из московитов лишь чуть меньше, чем Китай. Очень вероятно, что Тегеран захочет этим максимально воспользоваться. Следовательно, шойгу ещё не раз придётся слетать в Тегеран до того, как начнётся саммит в Казани. Особенно на фоне гражданской войны в Грузии, которую кремлёвцы готовят после выборов 26 октября. Шойгу сейчас у кремлёвцев главный и доверенный эксперт по войнам, снарядам и датам, который может понятно ответить на вопросы иранцев и сирийцев, в отличие от лаврова и другой мешпухи.