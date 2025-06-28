Школа і доросле життя: які помилки у навчанні залишають слід на майбутнє

Що значить – у школі не можна підказувати?

Що значить – "дали контрольну, і треба все вирішити з першого разу?"

Що означає: "ось тобі тест – і тiльки спробуй помилитися!!!"

Чому в дорослому житті архітекторам дозволено спочатку робити ескіз, креслення, потім обговорювати його з усіма, і ще 20 разів усе переробляти, домагаючись досконалості.

А в школі змушують досягати досконалості й ідеальної відповіді з першої спроби?

Чому поет сто разів перекреслює написані слова, доки не доб'ється ідеальної рими й натхненного сенсу?

Навіть у спорті дають три спроби. А в стрибках у довжину – навіть 6 спроб, і обирають із них найкращу, а не середню.

Тож у школі треба давати багато спроб, мотивуючи учня домагатися ідеального результату, не зважаючи на кількість спроб, і не ставлячи проміжних оцінок.

І вчити працювати командою, а не відлюдниками. Бо в дорослому житті цінується саме командна робота. А від таких прогалин з дитинства потім нав'язуються численні й дорогі курси з тімбілдингу. Але вже пізно.

Адже якщо змалечку не прищеплювати навичок тімбілдингу, то потім виникають проблеми, починаючи від невмілих комунікацій у сім'ї до дискомфорту в бізнес-проєктах.

Це коли людина не навчена вибудовувати стосунки, і на все і на всіх уміє тільки ображатися – типу, ви не зрозуміли її тонку душу. А все тому що не знає, що стосунки потрібно вибудовувати.

У нових освітніх технологіях командності тепер приділяється не менше часу, ніж самостійності, індивідуалізації та автономності дитини.

І виходять дивовижні результати, коли навчання перетворюється на пристрасть, а виховання – на послідовний апгрейд особистості, яка починає почуватися впевнено – як у команді, так і особисто.

Тож безглузді всі суперечки з приводу того, чи довірите ви лікарю лікувати вас НЕ з першої спроби, чи кухареві годувати вас НЕ з першої спроби.

Тому що шкільний період життя – це ще не доросла робота, а період навчання і вироблення умінь, шляхом численних повторень. А також розуміння своїх помилок і послідовне прагнення до свого вдосконалення. А не "гіп-скок".

Хоча ми інколи практикуємо змагання і тренінги з метою: "зроби з першого разу". Але це окремо.