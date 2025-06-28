Школа и взрослая жизнь: какие ошибки в обучении оставляют след на будущее

Что значит – в школе нельзя подсказывать?

Что значит – "дали контрольную, и нужно все решить с первого раза?"

Что значит: вот тебе тест – и только попробуй ошибиться!!!

Почему во взрослой жизни архитекторам позволено сначала делать эскиз, чертежи, потом обсуждать его со всеми, и еще 20 раз все переделывать, добиваясь совершенства.

А в школе заставляют добиваться совершенства и идеального ответа с первой попытки?

Почему поэт сто раз перечеркивает написанные слова, пока не добьется идеальной рифмы и вдохновенного смысла?

Даже в спорте дают три попытки. А в прыжках в длину даже 6 попыток, и выбирают из них лучшую, а не среднюю.

Поэтому в школе нужно давать много попыток, мотивируя ученика добиваться идеального результата, несмотря на количество попыток и не ставя промежуточных оценок.

И учить работать командой, а не отшельниками. Потому что во взрослой жизни ценится именно командная работа.

Ведь если с детства не прививать навыков тимбилдинга, то потом возникают проблемы, начиная от неумелых коммуникаций в семье до дискомфорта в бизнес-проектах.

Это когда человек не научен выстраивать отношения, и на все и на всех умеет только обижаться – типа, вы не поняли его тонкую душу. А все потому, что не знает, что отношения нужно выстраивать.

В новых образовательных технологиях командности теперь уделяется не меньше времени, чем самостоятельности, индивидуализации и автономности ребенка.

И получаются удивительные результаты, когда обучение превращается в страсть, а воспитание – в последовательный апгрейд личности, которая начинает чувствовать себя уверенно – как в команде, так и лично.

Поэтому бессмысленны все споры по поводу того, доверите ли вы врачу лечить вас не с первой попытки или повару кормить вас не с первой попытки.

Потому что школьный период жизни – это еще не взрослая работа, а период обучения и выработки умений, путем многочисленных повторений.

Хотя мы иногда практикуем соревнования и тренинги с целью: "сделай с первого раза".