Сезонний рейс із Бремена до Варни відкриває новий зв’язок із узбережжям Болгарії

Sundair розпочне прямий сезонний рейс між Бременом і Варною з 1 липня 2025 року. Рейс виконуватиметься раз на тиждень, щовівторка о 6:20 ранку, і триватиме до початку вересня. Цей маршрут з’єднує північну Німеччину з узбережжям Чорного моря Болгарії під час основного європейського періоду відпусток.

Тривалість польоту становить приблизно дві з половиною години. Цей рейс включений до літнього розкладу аеропорту Бремена і розширює список напрямків, доступних без пересадок. Виконуючись раз на тиждень, цей маршрут забезпечує доступ до східних прибережних районів Болгарії з регіонального німецького аеропорту без необхідності проходити через великі міжнародні хаби.

Прибувши до Варни, мандрівники матимуть змогу прогулятися, адже прибережні краєвиди, міські куточки та місця з історичним минулим розташовані в межах досяжності від центру. Морський сад, великий громадський парк уздовж набережної, пропонує пішохідні доріжки, затінені зелені зони та краєвиди на затоку. Недалеко від центру розташований монастир Аладжа в лісистій місцевості, до якого можна дістатися місцевим транспортом. Центральний пляж, оточений кафе та громадськими зручностями, доступний прямо з міста.

Варна має кілька менш відвідуваних місць, які можуть зацікавити мандрівників, що залишаються за межами центру міста. Кам’яний ліс, природне скельне утворення, розташоване приблизно за 18 кілометрів на захід від міста, доступний регіональним транспортом або організованими одноденними поїздками. У центральній зоні Міська годинникова вежа та сусідній Собор Успіння є прикладами архітектури XIX століття. Міст Аспарухово, що перетинає канал, пропонує високі краєвиди як на промисловий порт, так і на Чорне море.

Вид із берегової лінії Варни біля Морського саду. Джерело: unsplash Вид із берегової лінії Варни біля Морського саду. Джерело: unsplash

Цей маршрут є частиною ширшої тенденції, коли регіональні аеропорти коригують свої літні пропозиції відповідно до попиту на подорожі під час відпусток. Хоча рейс виконується лише раз на тиждень і лише кілька місяців, маршрут Бремен-Варна відкриває новий туристичний шлях для жителів цього регіону Німеччини, якого раніше не існувало. Продовження цього маршруту в майбутніх сезонах може залежати від його використання під час поточного періоду дії.