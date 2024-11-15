Серйозна ситуація у США: яка роль Маска

У США повним ходом йде формування політичної машини нового президента США Трампа. Особливо намагається друг Трампа, який багато зробив для його перемоги, Ілон Маск.

До речі, він перший техноолігарх, який зрозумів, що влада в Америці важливіша за гроші. Тут важливо не те, на яку посаду призначатиме президент Трамп свого друга, мультимільярдера Ілона Маска, а яку роль у своїй грі Маск відведе самому Трампу. І чи погодиться честолюбний, але старий Трамп із цією роллю, тим більше – його ревниве оточення.

Наполегливий Маск ще не підозрює, що у боротьбі за владу над тілом та розумом Трампа йому доведеться або повністю придушити його або переформатувати на свою користь оточення американського президента.