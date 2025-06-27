SAS відновлює маршрут Копенгаген–Мумбаї після 17-річної перерви

Скандинавські авіалінії (SAS) відновлять прямі рейси між Копенгагеном і Мумбаї з 2 червня 2026 року, поновлюючи зв’язок, якого не було 17 років. Маршрут працюватиме п’ять разів на тиждень із використанням широкофюзеляжних літаків Airbus A330, обладнаних для далеких перельотів. За інформацією SAS, це рішення є частиною ширших зусиль для покращення сполучення між Північною Європою, Індією та кількома основними трансатлантичними напрямками. Остаточне схвалення від органів цивільної авіації ще очікується.

Рейси на цьому маршруті структуровані для зручності як прямих пасажирів, так і тих, хто подорожує з пересадками через аеропорт Копенгагена. Час кожного рейсу підібрано відповідно до стандартних міжнародних вікон для пересадок. Основні деталі розкладу такі:

Вильоти з Копенгагена заплановані на ранній післяобідній час із прибуттям до Мумбаї незадовго після опівночі за місцевим часом.

Зворотні рейси вилітають із Мумбаї рано вранці та прибувають до Копенгагена до полудня.

Час рейсів налаштований так, щоб пасажири могли пересісти на інший літак до більшості великих міст Європи чи Північної Америки без необхідності ночівлі.

Міста, які зазвичай мають пересадки через Копенгаген, включають Осло, Стокгольм і Торонто.

Цей маршрут налаштований для задоволення потреб як туристів, так і ділових мандрівників.

Відразу після приземлення в Мумбаї пасажири опиняються поруч із гамірними, старовинними вуличками, де минуле та сучасність міста змішуються в шумному, барвистому потоці людей і повсякденного життя. Ці вулиці сповнені буденними сценами, жвавими кіосками та місцями, повз які місцеві проходять щодня, але туристи часто зупиняються, щоб помилуватися. Одним із перших видовищ біля набережної є Ворота Індії, велика арка колоніальної епохи, яка залишається популярним місцем збору. За кілька вулиць розташована Художня галерея Джахангір, де виставляються змінні експозиції сучасного індійського мистецтва.

Пасажири з пересадками в Копенгагені можуть знайти час для дослідження локацій поблизу центру міста. Палац Амалієнборг, офіційна резиденція данської королівської сім’ї, відкритий удень і пропонує зануритися в багатовікову королівську історію. Неподалік знаходиться Кругла вежа, обсерваторія XVII століття, відома своєю спіральною доріжкою та видами на дахи міста. Обидва місця легко доступні громадським транспортом або короткою прогулянкою.

Королівська резиденція поблизу пересадок в аеропорту Копенгагена SEO Заголовки. Джерело: unsplash Королівська резиденція поблизу пересадок в аеропорту Копенгагена SEO Заголовки. Джерело: unsplash

Повернення цього маршруту пропонує мандрівникам спрощений варіант далекої подорожі між Скандинавією та Західною Індією, особливо для тих, хто віддає перевагу уникненню багатостопових маршрутів. Для багатьох новий сервіс може скоротити загальний час подорожі та зменшити ускладнення, пов’язані з пересадкою багажу чи візовими перевірками під час довгих пересадок. Відновлення цього маршруту допомагає повернути зв’язок, якого бракувало в мережі SAS майже два десятиліття.