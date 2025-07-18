Найгарніші пляжі світу: у пошуках ідеального куточка природи

Найгарніші пляжі світу – це одні з найпрекрасніших і найспокійніших місць на Землі. Усі вони вражають і зачаровують. У цій статті ми представляємо 25 найгарніших пляжів світу, які варто відвідати хоча б раз у житті.

Національний парк Кейп Ле Гранд, Австралія

Якщо ви шукаєте 7 найгарніших пляжів світу, то обов’язково відвідайте Національний парк Кейп Ле Гранд на півдні Західної Австралії. Розташований за 39 миль від міста Есперанс, цей відокремлений куточок вражає своєю природною красою та різноманітними пейзажами:

прибережна стежка, що проходить повз вересові скелі;

гранітні скелі затоки Хеллфайр;

блакитні хвилі;

затока Лакі з найбілішим піском на планеті;

не забудьте піднятися на пік Француза для приголомшливих краєвидів квітучих луків і океану.

Адреса: Cape Le Grand National Park, Esperance, Western Australia 6450, Australia

Вебсайт: www.parks.dpaw.wa.gov.au/park/cape-le-grand

Пляж Вайтхейвен, Австралія

Ще одне з найвідоміших місць Австралії, пляж Вайтхейвен – найгарніший пляж у світі. Тут ви знайдете приголомшливе поєднання білого піску та блакитної води, яка змінюється залежно від припливів. Тонкий і чистий кварцовий пісок не нагрівається на сонці. Щоб дістатися до цього райського куточка, потрібно долетіти до острова Гамільтон, а потім пересісти на пором до Вітсандейс.

Адреса: Whitsunday Islands National Park, Queensland 4802, Australia

Вебсайт: www.npsr.qld.gov.au/parks/whitsunday-islands

Пляж Нунгві, Танзанія

Один із топ-10 найгарніших пляжів світу розташований на острові Занзібар у Танзанії. Нунгві славиться своїм дивовижним кораловим піском, який світиться в темряві. Тут ви знайдете:

чисту воду, ідеальну для плавання;

мальовничі скелі;

незабутні заходи сонця з видом на човни дхоу. Нунгві – це також жваве рибальське селище з безліччю розваг і послуг:

ресторани та бари;

сувенірні магазини;

водні види спорту;

екскурсії. Серед найпопулярніших місць – піщана банка Накупенда та Стоун Таун.

Адреса: Nungwi, Zanzibar, Tanzania

Вебсайт: www.zanzibartravelguide.com

Пляж Бай Дам Трау, В’єтнам

Острови Кон Дао у В’єтнамі мають один із найдивовижніших пляжів світу – Бай Дам Трау. Це райський куточок із золотим піском, лагідним морем і зеленими деревами, під якими можна відпочити в гамаку. Тут можна насолоджуватися спокоєм і красою природи, читаючи книгу чи попиваючи кокосовий сік. Єдине, що може порушити ідилію, – літаки, які іноді пролітають над пляжем, адже поруч розташований аеропорт. Але для багатьох це не перешкода, а додатковий інтерес.

Адреса: Bai Dam Trau, Con Dao Islands, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

Вебсайт: www.condao.com.vn

Пляж Копакабана, Бразилія

Найкращий пляж Бразилії. Джерело: Pixabay Найкращий пляж Бразилії. Джерело: Pixabay

Один із найчудовіших пляжів світу – Копакабана. Це символ Ріо-де-Жанейро та його веселого духу. Ви знайдете три милі золотого піску, жваву атмосферу та приголомшливі краєвиди на гори та архітектуру, а також пляжний бульвар, прикрашений чорно-білими мозаїками в португальському стилі ар-деко – робота ландшафтного архітектора Роберто Бурле Маркса. На Копакабані можна знайти розваги на будь-який смак:

засмагати;

грати у волейбол;

насолоджуватися вуличною їжею. Хоча Копакабана вже не така модна, як Леблон чи Іпанема, вона все ще має унікальний шарм.

Адреса: Copacabana Beach, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

Вебсайт: www.riodejaneiro.com

Пляж Сауд, Філіппіни

Пляж Сауд на острові Лусон у Південно-Східній Азії – це місце, де ви відчуєте себе в раю. Тут вас чекає білий пісок, який плавно переходить у кришталево чисту воду. Ви можете плавати в спокійному морі, обідати в тіні пальм у альтанці з солом’яним дахом або взяти човен із виносними поплавками, щоб оглянути околиці. Це один із найдивовижніших пляжів світу.

Адреса: Saud Beach, Pagudpud, Ilocos Norte, Philippines

Вебсайт: www.pagudpud.gov.ph

Пляж Грейтон, Флорида

1300 миль узбережжя Флориди омиваються Мексиканською затокою, Атлантичним океаном і Карибським морем. Але якщо ви хочете уникнути натовпів і насолодитися одним із найкрасивіших пляжів світу з природною красою, відвідайте пляж Грейтон у Південному Волтоні, між Пенсаколою та Панама-Сіті. Тут ви знайдете 400 акрів білого піску та дивовижне озеро серед дюн, де можна покататися на каяках. А поруч із пляжем – миле містечко з особливим шармом.

Адреса: Grayton Beach State Park, Santa Rosa Beach, FL 32459, USA

Вебсайт: www.floridastateparks.org/parks-and-trails/grayton-beach-state-park

Пляж Сотавенто, Іспанія

Канарські острови мають найгарніші відокремлені пляжі світу, зокрема Сотавенто. Цей 17-мильний рай із золотими дюнами, широкою піщаною береговою лінією та блакитними хвилями дозволяє легко втекти від метушні та насолодитися природою. Постійні пасати створюють дивовижні сцени пустелі та океану, а під час відливу утворюються великі припливні лагуни. Сотавенто – ідеальне місце для любителів водних видів спорту:

плавання;

серфінг;

кайтбординг;

вітрильний спорт на катамаранах Hobie Cat. Вода тут тепла та вітряна цілий рік, що цінують відпочивальники.

Адреса: Playa de Sotavento, Fuerteventura, Canary Islands, Spain

Вебсайт: www.fuerteventura.com

Пляж Кемпс-Бей, Південна Африка

Кейптаун, пляж біля підніжжя гори. Джерело: Pixabay Кейптаун, пляж біля підніжжя гори. Джерело: Pixabay

Найгарніший пляж на Землі, Кемпс-Бей, розташований у Кейптауні біля підніжжя Столової гори і має широку піщану берегову лінію з чистою блакитною водою. Тут можна насолоджуватися сонцем і серфінгом, але потрібно бути обережним через течію або плавати в припливному басейні. Кейптаун – місто з безліччю пам’яток і розваг. Ви можете:

відвідати район Бо-Каап із кольоровими будинками та брукованими вуличками;

піднятися на Столову гору пішки або канатною дорогою;

проїхатися мальовничим маршрутом Чапманс Пік із видами на скелі та океан. Також можна відправитися на сафарі, винний тур, спостереження за китами чи пірнання з акулами неподалік від міста.

Адреса: Camps Bay Beach, Cape Town, 8005, South Africa

Вебсайт: www.capetown.travel

Пляж Анс Сурс Д’Аржан, Сейшельські острови

Сейшели – місце, де мрії про райську відпустку стають реальністю. Тут ви знайдете найпрекрасніші пляжі світу, зелені оази та дику природу. Анс Сурс Д’Аржан – одна з найгарніших берегових ліній Сейшел із кришталево чистою лагуною, де можна спостерігати за рибами, коралами та гігантськими гранітними скелями, які створюють дивовижний контраст із білим піском.

Адреса: Anse Source D’Argent, La Digue, Seychelles

Вебсайт: www.seychelles.travel

Пляж Прайя де Санта Моніка, Кабо-Верде

Острів Боа Віста в Кабо-Верде приваблює любителів одного з найгарніших пляжів світу та пригод. Прайя де Санта Моніка – довгий піщаний пляж на південному заході острова, оточений дюнами, скелями та потужним океаном. Тут можна милуватися різними відтінками синього та зеленого у воді, але плавання не рекомендується через течію. Проте можна гуляти вздовж пляжу та спостерігати за китами.

Адреса: Praia de Santa Monica, Boa Vista, Cape Verde

Вебсайт: www.caboverde.com

Пляж Плайя де Сес Ільєтес, Іспанія

Плайя де Сес Ільєтес – пляж на півночі Форментери, який вражає своєю красою та спокоєм. Він розташований на вузькому півострові, оточеному блакитною лагуною. Пляж є частиною природного парку, тому тут не буває багатолюдно. Ви можете пройти вздовж берега до кінця острова, звідки відкривається вид на С’Еспалмадор. Цей гарний пляж світу обов’язково варто відвідати любителям пляжного відпочинку хоча б раз у житті.

Адреса: Playa de Ses Illetes, Formentera, Balearic Islands, Spain

Вебсайт: www.formentera.es

Пляж Кеннон, Орегон

Піски Орегону. Джерело: Pixabay Піски Орегону. Джерело: Pixabay

Кеннон-Біч – перлина узбережжя Тихоокеанського Північного Заходу, один із гарних пляжів світу, розташований неподалік від Портленда, Орегон. Тут ви можете милуватися холодним океаном і вражаючою скелею Хейстек, яка піднімається на 72 метри над водою. Поруч стоять менші скелі, створюючи унікальний вигляд. Це одне з найпопулярніших місць для фотографів в Орегоні, тому тут може бути багатолюдно. Але пляж досить довгий, щоб знайти свій тихий куточок. А після Кеннон-Біч можна відвідати інші парки в околицях, як-от Хуг Пойнт або Екола.

Адреса: Cannon Beach, OR 97110, USA

Вебсайт: www.cannonbeach.org

Пляж Ле Морн, Маврикій

Ле Морн – наймальовничіший пляж світу на Маврикії, який вражає своєю спокійною красою. Тут ви можете насолоджуватися м’яким білим піском (пляжі Маврикію часто грубі через гострі корали), пальмами та філанами. Вода тут тепла та прозора, а любителі активного пляжного відпочинку завжди знайдуть заняття:

плавання;

каякінг;

снорклінг. Якщо ви любите кайтсерфінг, тут одні з найкращих умов для цього спорту. І все це на тлі вражаючої гори Ле Морн.

Адреса: Le Morne Beach, Le Morne, Mauritius

Вебсайт: www.mauritius.com

Пляж Елафонісі, Греція

Елафонісі – чудовий пляж світу на Криті, який приваблює туристів рожевим піском, теплою лагуною та дикими околицями. Елафонісі – це фактично острів, піщаний перешийок, що з’єднує його з материком, затоплюється лише під час припливу. Тут немає багатьох зручностей, лише шезлонги під парасолями та кілька таверн із морепродуктами. Якщо ви хочете більше усамітнення, вирушайте до лагуни Балос на півночі.

Адреса: Elafonissi Beach, Crete, Greece

Вебсайт: www.crete.gr

Пляж Радханагара, Індія

Острів Сварадж Двіп у Бенгальській затоці в Індії славиться найгарнішими пляжами світу для відвідування та дайвінгу. Одним із найвідоміших тут є Радханагара, який виглядає як відокремлений рай. Тут немає готелів чи водних атракціонів, лише тропічні дерева та рослини, що оточують білий пісок і блакитну воду. Увечері можна милуватися приголомшливими заходами сонця, які відображаються в морі.

Адреса: Radhanagar Beach, Havelock Island, Andaman and Nicobar Islands, India

Вебсайт: www.andamans.gov.in

Пляж Байя до Санчо, Бразилія

Байя до Санчо – пляж в архіпелазі Фернанду ді Норонья, що за 220 миль від узбережжя Бразилії. Цей найзахопливіший пляж світу охороняється ЮНЕСКО та державою, тому залишається недоторканим людиною. Щоб дістатися до Байя до Санчо, потрібно пливти на човні або спускатися кам’яними сходами чи сталевими драбинами через скелі. Але це того варте, адже пляж пропонує м’який пісок і чисту воду, де плавають риби, дельфіни, акули та скати.

Адреса: Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brazil

Вебсайт: www.noronha.pe.gov.br

Пляж Ла Пелоса, Італія

Пляжі сонячної Італії. Джерело: Pixabay Пляжі сонячної Італії. Джерело: Pixabay

Ла Пелоса – популярний пляж на Сардинії. У літні місяці для відвідування пляжу потрібно бронювати та купувати квиток онлайн. Крім того, на пляжі діють правила:

використовувати килимки під рушниками;

не палити;

носити браслет. Це допомагає уникнути переповненості, щоб кожен міг насолодитися білим піском і чистою водою Ла Пелоси. На тлі видно стародавню кам’яну вежу на острові Азінара. Ця сардинська берегова лінія – один із найгарніших пляжів світу для відвідування.

Адреса: La Pelosa Beach, Stintino, Sardinia, Italy

Вебсайт: www.lapelosabeach.com

Пляж Севен Майл, Кайманові острови

Севен Майл – ще один із прекрасних пляжів світу на Великому Каймані, який має все для чудової відпустки. Кілька миль довгої берегової лінії вкрито м’яким білим піском. Вода тут тепла та прозора, ідеальна для водних видів спорту. Відпочивальники мають доступ до численних пляжних барів і розкішних курортів, де можна веселитися. Але якщо ви хочете спокою та релаксу, ви також знайдете свій куточок на піску, де можна сховатися під парасолькою та читати книгу.

Адреса: Seven Mile Beach, Grand Cayman, Cayman Islands

Вебсайт: www.caymanislands.ky

Пляж Грейс Бей, Теркс і Кайкос

Грейс Бей – пляж на островах Теркс і Кайкос, який часто називають одним із найгарніших на Землі. Білий пісок і блакитні води вражають своєю красою. Тут також розташований морський парк Принцеси Олександри, де можна побачити дивовижний підводний світ із скатами, черепахами та кольоровими рибами. Цей пляж дуже популярний, але ніколи не буває переповненим – ви можете прогулятися променадом, який з’єднує Грейс Бей із пляжами Ліворд і Байт.

Адреса: Grace Bay Beach, Providenciales, Turks and Caicos Islands

Вебсайт: www.turksandcaicostourism.com

Пляж Матіра, Французька Полінезія

Шукаєте гарні пляжі світу? Вирушайте до Матіри, пляжу на Бора-Бора, відомого своєю тропічною красою. Білий пісок і тепла блакитна вода створюють незабутній вигляд. На тлі видно зелені вулканічні гори, які додають пляжу особливого шарму. Матіра – єдиний громадський пляж Бора-Бора, але він не галасливий чи переповнений. Тут можна відпочити на рушнику, скупатися у воді чи відвідати магазини та кафе.

Адреса: Matira Beach, Bora Bora, French Polynesia

Вебсайт: www.tahititourisme.com

Пляж Рейлі Вест, Таїланд

Найкращі пляжі Таїланду. Джерело: Pixabay Найкращі пляжі Таїланду. Джерело: Pixabay

Рейлі – півострів на півдні Таїланду, оточений високими скелями та зеленою джунглею. Дістатися сюди можна лише на човні, але це того варте – ви потрапите до одного з найгарніших пляжних місць світу. Пляж вражає карстовими скелями, які приваблюють альпіністів з усього світу. Яскраво-зелена вода ідеальна для каякінгу та веслування на каное. Поруч розташований пляж Пhranang, де можна побачити печери та святилище родючості. Якщо хочете розваг, вирушайте до Східного Рейлі, де є багато барів.

Адреса: Railay West Beach, Krabi, Thailand

Вебсайт: www.tourismthailand.org

Пляж Ханалей, Гаваї

Ханалей – затока на острові Кауаї, відома своєю магічною красою. Її гарні пляжі світу – Вайлолі, Ханалей Павільйон і Блек Пот – оточені зеленими горами, що досягають 4000 футів. Це місце люблять серфери, особливо взимку, коли хвилі стають більшими та швидшими.

Адреса: Hanalei Bay, Kauai, HI 96714, USA

Вебсайт: www.gohawaii.com

Пляж Скала деї Туркі, Італія

На західному узбережжі Сицилії є дивовижне місце, де вода і час створили диво. Це Скала деї Туркі (Сходи турків) – біла, як сніг, мармурова скеля, яка спускається до моря, ніби запрошуючи на пляж унизу. Білий камінь і синьо-зелена вода створюють приголомшливий контраст, що радує око. На жаль, це прекрасне місце постраждало від туризму та ерозії й було закрите для публіки у 2020 році. Але воно залишається найгарнішим пляжем світу.

Адреса: Scala dei Turchi, Realmonte, Sicily, Italy

Вебсайт: www.visitsicily.info

Пляж Прайя де Марінья, Португалія

Алгарве – регіон на півдні Португалії, який славиться найгарнішими пляжами на Землі з золотим піском і вапняковими скелями. Серед них виділяється Прайя де Марінья, яка має затишну атмосферу та відсутність комерційних споруд. Це місце здається краєм світу. Інші пляжі Алгарве, які варто відвідати, – Прайя дос Трес Ірмаос, Прайя де Бенагіл, Прайя да Фалезія та дуже відокремлений пляж Карвальо.

Адреса: Praia de Marinha, Carvoeiro, Algarve, Portugal

Вебсайт: www.visitalgarve.pt

Сподіваємося, вам сподобалася наша добірка 25 найгарніших пляжів світу. Це лише мала частина того, що може запропонувати наша планета. Ще багато дивовижних місць чекають на відкриття. Тож не зупиняйтеся та досліджуйте нові горизонти. Можливо, ви знайдете свій власний рай на землі.