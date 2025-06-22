Найдешевший час для польоту до Італії: поради для планування подорожі з вигідними цінами та гарною погодою
Спокуслива відпустка на узбережжі Амальфі, насичена римська подорож, приголомшливий шопінг у Мілані... Є ще безліч причин вирушити у відпустку до Італії. Але без належного планування ця поїздка може виявитися досить дорогою. Якщо ви плануєте обмежитися невеликим бюджетом, варто заздалегідь дізнатися, коли найдешевше летіти до Італії.
Щороку мільйони людей з усього світу обирають цей напрямок. У 2019 році Італію відвідало приблизно 100 мільйонів осіб. Після кількох років пандемії ця кількість значно зменшилася, але вже у 2022 році вона сягнула 56 мільйонів. Тож, якщо Італія входить у ваші плани для наступної відпустки, перш ніж пакувати валізи, подбайте про квитки.
Коли найкраще летіти до Італії
Щоб знайти вигідний час для польоту до Італії, можна покластися на статистику та поради експертів туристичної індустрії. Скотт Кіз, засновник і головний експерт Going.com, поділився з Travel + Leisure кількома порадами, як обрати найдешевший час для польоту до Італії. За його словами, найкраще це робити в січні та лютому. Для туризму в США та Європі цей період є відносним затишшям: кількість мандрівників зменшується, через що авіакомпанії змушені пропонувати нижчі тарифи, щоб заповнити рейси.
Цей час можна вважати найкращим для польоту до Італії: зазвичай можна забронювати авіаквитки туди й назад за менш ніж $400. Наприклад, на Going можна було знайти рейси до Італії з Нью-Йорка за $360, із Сан-Франциско за $434 і з Маямі за $380. Вигідні квитки доступні не лише з найбільших транспортних хабів, а й із менших аеропортів, наприклад, із Клівленда за $581.
Окрім меншого попиту на рейси, мандрівники можуть заощадити на проживанні та інших витратах у Італії з січня по березень. Оскільки в цей час тут зима, відвідування країни подарує унікальний досвід — музеї та історичні пам’ятки без натовпу.
Бронюйте в міжсезоння
Якщо для вас головне питання — не ціна квитків, а саме можливість уникнути напливу туристів, експерт рекомендує планувати поїздку в міжсезоння. Це стосується не лише Італії, а й будь-якої європейської країни та більшості інших напрямків. Ви отримаєте не тільки пам’ятки без туристів, а й найкращий час для недорогого польоту, окрім зимових подорожей. З березня по травень і з вересня по листопад ви зможете знайти пропозиції від авіакомпаній із дуже вигідними тарифами.
Також під час планування поїздки перегляньте ресурси, які відстежують погодні умови в різні роки, наприклад, WeatherSpark. Адже вам потрібно обрати не лише найвигідніший час для польоту, а й комфортний для запланованих активностей в Італії. Наприклад, у міжсезоння наприкінці весни та на початку осені температура тут може досягати 15–27 °C. У літні місяці деякі регіони Італії стають некомфортними для багатьох мандрівників через спеку. У південних містах, таких як Неаполь і Рим, температура вище 38 °C фіксується частіше, тому людям, чутливим до спеки, варто уникати літнього піку в цих регіонах і обирати більш стабільні міжсезонні періоди.
Ще одна хороша можливість, як дешево полетіти до Італії, для мандрівників із США припадає на День подяки. За словами Скотта Кіза, внутрішні рейси в США в цей період значно переоцінені, але мало американців обирають цю дату для подорожей за кордон. В Італії ж День подяки не є святом, тому немає підвищення цін на квитки, проживання та інші витрати. У тиждень Дня подяки дешевше полетіти до Мілана, ніж до Міннеаполіса, наприклад. А наприкінці листопада ви можете застати початок різдвяних ярмарків у деяких регіонах Італії, коли святкова атмосфера вже присутня, а ціни ще не досягли піку.