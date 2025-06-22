Найдешевший час для польоту до Італії: поради для планування подорожі з вигідними цінами та гарною погодою

Спокуслива відпустка на узбережжі Амальфі, насичена римська подорож, приголомшливий шопінг у Мілані... Є ще безліч причин вирушити у відпустку до Італії. Але без належного планування ця поїздка може виявитися досить дорогою. Якщо ви плануєте обмежитися невеликим бюджетом, варто заздалегідь дізнатися, коли найдешевше летіти до Італії.

Щороку мільйони людей з усього світу обирають цей напрямок. У 2019 році Італію відвідало приблизно 100 мільйонів осіб. Після кількох років пандемії ця кількість значно зменшилася, але вже у 2022 році вона сягнула 56 мільйонів. Тож, якщо Італія входить у ваші плани для наступної відпустки, перш ніж пакувати валізи, подбайте про квитки.

Коли найкраще летіти до Італії

Уникайте пікових періодів, щоб зменшити витрати на авіаквитки та проживання. Джерело: Image user32212/Pixabay Уникайте пікових періодів, щоб зменшити витрати на авіаквитки та проживання. Джерело: Image user32212/Pixabay

Щоб знайти вигідний час для польоту до Італії, можна покластися на статистику та поради експертів туристичної індустрії. Скотт Кіз, засновник і головний експерт Going.com, поділився з Travel + Leisure кількома порадами, як обрати найдешевший час для польоту до Італії. За його словами, найкраще це робити в січні та лютому. Для туризму в США та Європі цей період є відносним затишшям: кількість мандрівників зменшується, через що авіакомпанії змушені пропонувати нижчі тарифи, щоб заповнити рейси.

Цей час можна вважати найкращим для польоту до Італії: зазвичай можна забронювати авіаквитки туди й назад за менш ніж $400. Наприклад, на Going можна було знайти рейси до Італії з Нью-Йорка за $360, із Сан-Франциско за $434 і з Маямі за $380. Вигідні квитки доступні не лише з найбільших транспортних хабів, а й із менших аеропортів, наприклад, із Клівленда за $581.

Окрім меншого попиту на рейси, мандрівники можуть заощадити на проживанні та інших витратах у Італії з січня по березень. Оскільки в цей час тут зима, відвідування країни подарує унікальний досвід — музеї та історичні пам’ятки без натовпу.

Бронюйте в міжсезоння

У міжсезоння квитки дешевші, а туристів значно менше. Джерело: Image Foundry Co/Pixabay У міжсезоння квитки дешевші, а туристів значно менше. Джерело: Image Foundry Co/Pixabay

Якщо для вас головне питання — не ціна квитків, а саме можливість уникнути напливу туристів, експерт рекомендує планувати поїздку в міжсезоння. Це стосується не лише Італії, а й будь-якої європейської країни та більшості інших напрямків. Ви отримаєте не тільки пам’ятки без туристів, а й найкращий час для недорогого польоту, окрім зимових подорожей. З березня по травень і з вересня по листопад ви зможете знайти пропозиції від авіакомпаній із дуже вигідними тарифами.

Також під час планування поїздки перегляньте ресурси, які відстежують погодні умови в різні роки, наприклад, WeatherSpark. Адже вам потрібно обрати не лише найвигідніший час для польоту, а й комфортний для запланованих активностей в Італії. Наприклад, у міжсезоння наприкінці весни та на початку осені температура тут може досягати 15–27 °C. У літні місяці деякі регіони Італії стають некомфортними для багатьох мандрівників через спеку. У південних містах, таких як Неаполь і Рим, температура вище 38 °C фіксується частіше, тому людям, чутливим до спеки, варто уникати літнього піку в цих регіонах і обирати більш стабільні міжсезонні періоди.

Ще одна хороша можливість, як дешево полетіти до Італії, для мандрівників із США припадає на День подяки. За словами Скотта Кіза, внутрішні рейси в США в цей період значно переоцінені, але мало американців обирають цю дату для подорожей за кордон. В Італії ж День подяки не є святом, тому немає підвищення цін на квитки, проживання та інші витрати. У тиждень Дня подяки дешевше полетіти до Мілана, ніж до Міннеаполіса, наприклад. А наприкінці листопада ви можете застати початок різдвяних ярмарків у деяких регіонах Італії, коли святкова атмосфера вже присутня, а ціни ще не досягли піку.