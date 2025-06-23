Як кажуть - "Пішла жара!" У Суджанському районі Курської області мародери забаранили не когось, а цілого начальника військової поліції на прізвище Жаров та прізвисько Жара.

Головне, що бойові дії у Суджанському районі давно закінчились. ЗСУ там і близько немає, там давно тільки російська армія, кадировці, прикордонники та інше. І при цьому їхня військова поліція досі не може впоратися з мародерами!

Ну а що вдієш - вони увійшли до смаку, відкрили для себе, що на своїй території можна грабувати не гірше. А хто заважає – у нуль. Зброя є. Я чекаю, коли вони в цю тему зайдуть більш масово і зроблять наступне відкриття. Якщо вже мародерити в Росії, то можна не тільки в Курській області. Тим паче вона ще й не з багатих. Так що... Гойда! Рубльовка, зустрічай холодне літо 1953 року! Вболіваємо за обидві команди. Або, скільки там банд організується?