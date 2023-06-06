Розіграш 500000 EUR в онлайн казино Джокер - акція зі Spinomenal

Ліцензоване Джокер онлайн казино відомо не лише своєю вигідною Бонусною політикою, а й великими турнірними змаганнями. До 10 січня 2023 року в ньому проходитиме змагання, яке організується спільно зі знаменитим провайдером Spinomenal. Брати участь у розіграші 500 тисяч євро можуть усі зареєстровані нові та постійні гравці.

Основні умови акції "Grand Holidays Tournament"

Щоб претендувати на частину багатотисячного призового фонду від компанії Spinomenal, необхідно мати обліковий запис у казино Джокер. Створити обліковий запис можна безкоштовно та швидко. Єдина вимога до новачка - вік 21 рік і більше.

Правила турніру "Грандіозні Свята":

Кількість раундів – 19 кіл;

Механіка - "хто більше";

Призовий пул - 500 000 євро;

Мінімальна ставка – 7.8 гривень;

Турнірні слоти – свої для кожного кола.

Щоб побачити всі ігрові автомати Spinomenal, задіяні в поточному та подальших раундах змагання, необхідно:

Відвідайте офіційний сайт Джокер Він казино. Клацніть кнопку з трьома смугами праворуч вгорі. У списку, що випадає, натиснути на рядок "Турніри". Прокрутити сторінку до самого низу.

Інший варіант — звернення до онлайн-чату клубу. Техпідтримка легального Джокеру казино України відповідає на запитання клієнтів у режимі 24/7.

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Посібник з участі у турнірі "Grand Holidays Tournament"

Якщо ви вже пройшли реєстрацію в ігровому залі та поповнили рахунок, вам потрібно запускати турнірні слоти Джокер онлайн казино. На кін у кожному спині слід ставити 7.8 грн. і більше. Враховуються ставки, зроблені на реальні гривні. Після першого прокручування ви отримаєте унікальний ID номер.

Врахуйте:

У змаганні Spinomenal виграють ті клієнти Джокер казино, які наберуть найбільшу кількість балів;

Окуляри присуджуються за переможні мультиплікатори. За ставку, наприклад, у 20 гривень та виграш 200 гривень буде дано 10 поінтів;

Бали нараховуються на офіційному сайті та в мобільному додатку Джокер казино. Завантажити програму можна тільки на пристрої Android, завантажуваної версії для девайсів IOS немає;

Що більше очок, то вище позиція в інтерактивній таблиці. Побачити поточне положення можна на сторінці з описом акції.

Під час змагання учасники зможуть заробляти додаткові поїнти від Джокер казино (промокод не знадобиться). Для цього потрібно буде здійснювати ставки у слоти локальних акцій.

Найкращі турнірні ігрові автомати від Spinomenal

Для кожного раунду провайдер пропонує певні емулятори. Їхній список вже опубліковано на сторінці з оглядом промо-кампанії. Рекомендуємо звернути особливу увагу на такі слоти, як:

Book Of Clovers - новинка 2021 з іконками Wild, здатними розтягуватися весь барабан. Wolf Fang - Deep Forest - апарат 2022 з можливістю покупки входу в бонусний тур. Hallow Reels - автомат зі складеними піктограмами та шансом на 100 FS, під час яких знак заміни розтягнеться на всю котушку. Demi Gods IV – симулятор зі стекованими Вайлдами та опцією Великі картинки. Kitsune Scrolls - емулятор з функціями Wild reels, Stacked symbols та Expanding wilds.

Кожен слот можна протестувати абсолютно безкоштовно – на "фантики" або отримавши у казино Джокер 100 грн за реєстрацію. За ставки на "фішки-пустушки" та фрі-спини турнірні бали не нараховуються.

Джерело: https://nikvesti.com/news/business/254380