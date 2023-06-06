Розыгрыш 500000 EUR в онлайн казино Джокер — акция со Spinomenal

Лицензированное Джокер онлайн казино известно не только своей выгодной Бонусной политикой, но и крупными турнирными соревнованиями. До 10 января 2023 года в нем будет проходить состязание, организуемое совместно со знаменитым провайдером Spinomenal. Участвовать в розыгрыше 500 тысяч евро могут все зарегистрированные новые и постоянные игроки.

Основные условия акции "Grand Holidays Tournament"

Чтобы претендовать на часть многотысячного призового фонда от компании Spinomenal, необходимо иметь действующий аккаунт в казино Джокер. Создать учетную запись можно бесплатно и быстро. Единственное требование к новичку — возраст 21 год и более.

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Правила турнира "Грандиозные Праздники":

Количество раундов — 19 кругов;

Механика — "кто больше";

Призовой пул — 500 000 евро;

Минимальная ставка — 7.8 гривен;

Турнирные слоты — свои для каждого круга.

Чтобы увидеть все игровые автоматы Spinomenal, задействованные в текущем и дальнейших раундах соревнования, необходимо:

Посетить официальный сайт Джокер Вин казино. Щелкнуть на кнопку с тремя полосами справа вверху. В выпадающем списке нажать на строку "Турниры". Прокрутить страницу до самого низа.

Другой вариант — обращение в онлайн-чат клуба. Техподдержка легального Джокер казино Украины отвечает на вопросы клиентов в режиме 24/7.

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Руководство по участию в турнире "Grand Holidays Tournament"

Если вы уже прошли регистрацию в игровом зале и пополнили счет, вам нужно запускать турнирные слоты Джокер онлайн казино. На кон в каждом спине следует ставить 7.8 грн. и более. Учитываются ставки, которые сделаны на реальные гривны. После первой прокрутки вы получите уникальный ID номер.

Учтите:

В соревновании Spinomenal выиграют те клиенты Джокер казино, которые наберут наибольшее количество баллов;

Очки присуждаются за победные мультипликаторы. За ставку, например, в 20 гривен и выигрыш 200 гривен будет дано 10 поинтов;

Баллы начисляются на официальном сайте и в мобильном приложении Джокер казино. Скачать программу можно только на устройства Андроид, загружаемой версии для девайсов IOS нет;

Чем больше очков, тем выше позиция в интерактивной таблице. Увидеть свое текущее положение можно на странице с описанием акции.

По ходу состязания участники смогут зарабатывать дополнительные поинты от Джокер казино (промокод не потребуется). Для этого нужно будет совершать ставки в слоты локальных акций.

Лучшие турнирные игровые автоматы от Spinomenal

Для каждого раунда провайдер предлагает определенные эмуляторы. Их список уже опубликован на странице с обзором промо-кампании. Рекомендуем обратить особое внимание на такие слоты, как:

Book Of Clovers — новинка 2021 года с иконками Wild, способными растягиваться весь барабан. Wolf Fang - Deep Forest — аппарат 2022 года с возможностью покупки входа в бонусный тур. Hallow Reels — автомат со сложенными пиктограммами и шансом на 100 FS, во время которых знак замены растянется на всю катушку. Demi Gods IV — симулятор со стекированными Вайлдами и опцией Большие картинки. Kitsune Scrolls — эмулятор с функциями Wild reels, Stacked symbols и Expanding wilds.

Каждый слот можно протестировать совершенно бесплатно — на "фантики" или получив в казино Джокер 100 грн за регистрацию. За ставки на "фишки-пустышки" и фри-спины турнирные баллы не начисляются.

Источник: https://nikvesti.com/news/business/254380