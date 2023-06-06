Розыгрыш 500000 EUR в онлайн казино Джокер — акция со Spinomenal
Лицензированное Джокер онлайн казино известно не только своей выгодной Бонусной политикой, но и крупными турнирными соревнованиями. До 10 января 2023 года в нем будет проходить состязание, организуемое совместно со знаменитым провайдером Spinomenal. Участвовать в розыгрыше 500 тысяч евро могут все зарегистрированные новые и постоянные игроки.
Основные условия акции "Grand Holidays Tournament"
Чтобы претендовать на часть многотысячного призового фонда от компании Spinomenal, необходимо иметь действующий аккаунт в казино Джокер. Создать учетную запись можно бесплатно и быстро. Единственное требование к новичку — возраст 21 год и более.
Правила турнира "Грандиозные Праздники":
- Количество раундов — 19 кругов;
- Механика — "кто больше";
- Призовой пул — 500 000 евро;
- Минимальная ставка — 7.8 гривен;
- Турнирные слоты — свои для каждого круга.
Чтобы увидеть все игровые автоматы Spinomenal, задействованные в текущем и дальнейших раундах соревнования, необходимо:
- Посетить официальный сайт Джокер Вин казино.
- Щелкнуть на кнопку с тремя полосами справа вверху.
- В выпадающем списке нажать на строку "Турниры".
- Прокрутить страницу до самого низа.
Другой вариант — обращение в онлайн-чат клуба. Техподдержка легального Джокер казино Украины отвечает на вопросы клиентов в режиме 24/7.
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Руководство по участию в турнире "Grand Holidays Tournament"
Если вы уже прошли регистрацию в игровом зале и пополнили счет, вам нужно запускать турнирные слоты Джокер онлайн казино. На кон в каждом спине следует ставить 7.8 грн. и более. Учитываются ставки, которые сделаны на реальные гривны. После первой прокрутки вы получите уникальный ID номер.
Учтите:
- В соревновании Spinomenal выиграют те клиенты Джокер казино, которые наберут наибольшее количество баллов;
- Очки присуждаются за победные мультипликаторы. За ставку, например, в 20 гривен и выигрыш 200 гривен будет дано 10 поинтов;
- Баллы начисляются на официальном сайте и в мобильном приложении Джокер казино. Скачать программу можно только на устройства Андроид, загружаемой версии для девайсов IOS нет;
- Чем больше очков, тем выше позиция в интерактивной таблице. Увидеть свое текущее положение можно на странице с описанием акции.
По ходу состязания участники смогут зарабатывать дополнительные поинты от Джокер казино (промокод не потребуется). Для этого нужно будет совершать ставки в слоты локальных акций.
Лучшие турнирные игровые автоматы от Spinomenal
Для каждого раунда провайдер предлагает определенные эмуляторы. Их список уже опубликован на странице с обзором промо-кампании. Рекомендуем обратить особое внимание на такие слоты, как:
- Book Of Clovers — новинка 2021 года с иконками Wild, способными растягиваться весь барабан.
- Wolf Fang - Deep Forest — аппарат 2022 года с возможностью покупки входа в бонусный тур.
- Hallow Reels — автомат со сложенными пиктограммами и шансом на 100 FS, во время которых знак замены растянется на всю катушку.
- Demi Gods IV — симулятор со стекированными Вайлдами и опцией Большие картинки.
- Kitsune Scrolls — эмулятор с функциями Wild reels, Stacked symbols и Expanding wilds.
Каждый слот можно протестировать совершенно бесплатно — на "фантики" или получив в казино Джокер 100 грн за регистрацию. За ставки на "фишки-пустышки" и фри-спины турнирные баллы не начисляются.