Росіяни мріють про новий інвестиційний цикл на фоні колапсу фондового ринку та відтоку прямих інвестицій

На минулому тижні так званий президент рф путін знову зібрав бізнес та уряд поговорити про старт нового інвестиційного циклу. Дедалі більше такі посиденьки у путіна нагадують збори пенсіонерів на лавочках навколо хрущовок: наче і нарада проведена, але результати такої наради є тільки в формі самого факту, що вона відбулась.

Бізнес вимагає від путіна девальвувати рубль до 85 рублів за долар та опустити ставку ЦБР до рівня нижче 10%.

В поточній ситуації такі мрії впираються в гігантській бюджетний дефіцит та в збільшення ймовірності дефолтів за облігаціями і кредитами банків рф. До монетарного джентльменського набору слід додати падіння російського фондового ринку впродовж 19 тижнів поспіль та вивід з рф капіталу російськими олігархами.

У кремлівського діда не має жодних шансів запустити інвестиційний процес в рф. А той факт, що він особисто опікується цим питанням, вказує на те, що він неадекватно оцінює можливості рф в цій сфері. У країни, в якій немає інвестицій, немає економічного майбутнього.