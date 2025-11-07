Росіяни і євровізи: нєфіг шастать

Російська опозиція плаче крокодилячими сльозами, бо Єврокомісія заборонила багаторазові шенгенські візи громадянам РФ. Кажуть, що таким чином буде порушений "культурний обмін" з Європою

Як на мене, війна в Україні — це якраз і є наслідок отого "культурного обміну", в ході якого російська верхівка багато десятиріч намагалась затягнути нас в "русскій мір", а не зумівши це зробити, ступила на стежку неприхованої агресії та війни.

Рішення Єврокомісії треба не просто підтримати. А йти далі — заборонити видачу віз росіянам в принципі. Хай би там і сиділи в своєму московському котлі — може, швидше б один одного зʼїли.

А якщо і видавати якісь одиничні візи, то обовʼязково після складання тесту на знання твору німецького філософа Карла Ясперса "Питання про винність" (нім. Schuldfrage, 1946). І з обовʼязковим особистим підписом під петицією засудження війни, яку веде Російська Федерація.

А щодо плачів так званих "хороших русскіх", то хай би вони попитали в українців, як ті зараз їздять в Європу (маючи безвіз) після рішення їх недофюрера напасти на Україну. Хай би розказали, де тут справедливість, коли хлопці замість подорожей змушені воювати в окопах, а їх родини місяцями не бачити синів, батьків, друзів. Хай би стали на місце тих, кому їхні одноплемінники зіпсували долі, розбили родини й забрали життя.

Тому це ще Єврокомісія вчиняє гуманно. Ібо нєфіг шастать.