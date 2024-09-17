Терористи, як завжди, анонсують свої теракти, звинувачуючи в цьому заздалегідь Україну.

За даними танк званої служби зовнішньої розвідки Росії, яка вже давно перетворилася на офіс з генерації фейків і теорій змов, на чолі з їх головним конспірологом Сергієм Наришкіним – "Україна має намір інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі на контрольованій Києвом території - лікарні або дитячому садку. ".

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О чём это говорит?

Это говорит о том, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины и среди объектов, которые будут намерены поразить РОВ, есть больницы и детские сады. В целом, ничего нового в тактике террористов, за исключением стающих традиционными анонсов своих преступлений.

Помните, как в июле вышедшая из запоя мария захаровой заявляла о некоем разрушении Киевской ГЭС инсценированном "Киевским режимом"? А 26 августа, в ходе массированного ракетного удара российские ракеты так же прилетали и по Киевской ГЭС.

Собственно, в ближайшее время следует ожидать ракетного удара, как минимум, а о целях было объявлено самими же террористами. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Последний удар с ограниченным БК был на 4 сентября и только за прошедшие дни ВПК России мог произвести не менее 30-40 ракет Х-101/555 и КРМБ "Калибр". И это только производство за указанный период.

Не теряйте бдительности.