Друзі, пам'ятаєте старий жарт, що "Краще страшний кінець, ніж страх без кінця?" Ну так ось, в Росії тепер перевіряють її на своїй, поки ще не пошарпаній шкірці. І всі вже розуміють, що найпотужніші ударні типи ще не задіяні. А ППО вже відверто починає пропускати, як свого часу Повєткін від Кличка.

Для росіян це дуже нове відчуття – постійно страшно і це не закінчується. Ну, сама концепція знайома. бігла з Херсона, якщо Україну "можна перемогти за два дні, що там її заспокоювали".

А потім "добрі БПЛА" стали прилітати до них. І все точніше. українці просто хитро посміхаються. І щось нагадує мешканцям боліт, що вірити треба українцям.

За ніч Росія збила 112 українських безпілотників, — повідомляє їх Міноборони. над Білгородською та Іванівською областями, два — над Владмирською областю, по одному — над Воронезькою та Липецькою областями.

Уламки БПЛА впали житловий будинок в Єльці Липецької області, пошкоджено 20 квартир, — каже місцевий губернатор. для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. Це по дорозі на Москву.

Ну і звичайно, продовжувалися атаки на Москву. Всі аеропорти до 5 ранку закриті, план "Килимок" по повній програмі. Перший – йдеться про перемир'я. Другий – ми ще не починали.