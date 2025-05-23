Россиянам стало страшно: украинские БПЛА постоянно кошмарят Москву

Друзья, помните старую шутку, что "Лучше страшный конец, чем страх без конца?" Ну так вот, в россии теперь проверяют ее на своей, пока еще не очень потрепанной шкурке. Атаки БПЛА продолжаются больше двух суток. Не тотальные – небо не почернело от контуров самолетов. Но постоянно. Кошмарят самое святое – Москву. Прилетает и по другим целям. И все уже понимают, что самые мощные ударные типы еще не задействованы. А ПВО уже откровенно начинает пропускать, как в свое время их Поветкин от Кличко

Для россиян это очень новое ощущение – постоянно страшно и это не заканчивается. Ну, сама концепция знакомая, если по телевизору и про Украину. Но когда двое суток прилетает к ним и ничего не получается сделать – тут шок. Да, они уже удивлялись, как это не получилось взять Киев за три дня? И кто это выгнал пинками из Харьковской области их "вторую армию мира". От кого она вообще бежала из Херсона, если Украину "можно победить за два дня, что там ее побеждать". Их успокаивали. Мол, "СВО" идет по плану, просто там все НАТО собралось, французы с поляками, но уже через месяц будем в Берлине. Верили

А потом "добрые БПЛА" стали прилетать к ним. Все чаще. И все точнее. И все дальше. И даже в Москву. И сводки про работу ПВО стали привычными. Но кошмар, который начался 20 мая все равно стал шоком. Потому что он… не заканчивается. "Доколе?" - вопят они в пространство. Начальство успокаивает, что потерпеть осталось немного, а украинцы просто хитро улыбаются. И что-то подсказывает жителям болот, что верить нужно украинцам

За ночь Россия сбила 112 украинских беспилотников, — сообщает их Минобороны. В разных местах. 24 сбиты над территорией Московской области, 11 — над Курской областью, восемь — над Орловской, 18 — над Тульской, 22 — над аннексированным Крымом, восемь — над Брянской, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской, по три — над Белгородской и Ивановской областями, два — над Владмирской областью, по одному — над Воронежской и Липецкой областями. Хорошая география. Широкая. И это они еще не сообщают, чем сбили. Ну, позже будут детали. Что известно на сейчас:

Обломки БПЛА упали жилой дом в Ельце Липецкой области, повреждены 20 квартир, — говорит местный губернатор. Ну, обломки это гарнир, главное что очень удачно отработали по заводу "Энергия". Российские власти подтверждают, что на предприятии возник пожар, персонал пришлось эвакуировать, пострадали 8 человек. Завод производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота. Калуга. Это по пути на Москву. Работало ПВО, но минимум семь попаданий со взрывами. Какие цели поражены на земле узнаем позже. Добавьте Донецк – там тоже прилетело

Ну и конечно, продолжались атаки на Москву. Все аэропорты до 5 утра закрыты, план "Коврик" по полной программе. Сейчас пытаются что-то открывать, но есть нюансы. Третьи сутки. Третьи сутки Москва в шоке выслушивает истории, что на подлете все сбивают, пока вечером не прилетело уже конкретно в город. Как мы можем это прокомментировать? Двумя пунктами: Первый – идет переговорный процесс о перемирии. Второй – мы еще не начинали. Привыкайте, недорогие соседи. Настоящая война выглядит еще страшнее. Но, не буду заранее рассказывать. А то им потом будет не интересно…