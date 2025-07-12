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Війна в Україні

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронами

Олександр Коваленко

Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронами
Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронами

На жаль, російське командування оцінило пуски дронів-камікадзе Shahed-136 з пікапа...

Як відомо, в Орловській області проходили з початку весни випробування пусків Shahed-136 з пікапів на максимально доступній швидкості.

Такий метод дає змогу надавати дрону-камікадзе додаткового розгону-прискорення з економією палива, а також проводити пуски в русі практично з усіх доступних доріг і трас, не обмежуючись певними, вже добре відомими майданчиками.

Крім того, цей метод може створити значні проблеми в питаннях фіксації та супроводу дронів-камікадзе, а також дій на випередження.

Економія палива може дозволити конструкторам зменшити обсяг паливного бака, за рахунок чого можуть збільшити бойову частину.

Ну і те, що люблять усі російські генерали - виділення бюджету на закупівлю пікапів, який, сподіваємося, буде успішно попиляний.

Як би там не було, а тенденція негативна. Якщо рішення ухвалюватимуться швидко, то такий метод пусків уже цього літа може стати широко поширеним у РОВ.

Джерело:Telegram

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