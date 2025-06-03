Росія у вогні: по території РФ пожеж у кілька разів більше, ніж по Україні

До речі, якщо комусь цікаво, то по території Росії зараз пожеж у кілька разів більше, ніж по Україні, яка перебуває у стані повномасштабної війни.

Поки всі гроші російських платників податків витрачаються на війну проти України та знищення наших міст, росія без бюджетних коштів на підтримку МНС вигоряє в режимі нон-стоп і без якоїсь війни.

А якщо уявити, що війна в повному розумінні слова перекинеться на територію Росії?

Більш ніж впевнений, що ми не побачимо там такої самовідданості від служб порятунку як в Україні, а все буде за принципом – горить сарай – гори та хата.

Замість того, щоб вирішувати свої власні проблеми, вони вирішили проблеми створити нам, але при цьому їхні власні проблеми не наважилися, а тільки гіпертрофувалися.

Якщо Китай найближчим часом не візьме під свій патронат Далекий Схід і Сибір, як споконвічно китайську територію, то сибірські ліси найближчим часом перетворяться на сибірську пустелю.