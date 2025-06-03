Россия в огне: по территории РФ пожаров в несколько раз больше, чем по Украине

Кстати, если кому интересно, то по территории россии сейчас пожаров в несколько раз больше, чем по Украине, находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Пока все деньги российских налогоплательщиков тратиться на войну против Украины и уничтожение наших городов, россия без бюджетных средств на поддержку МЧС выгорает в режиме нон-стоп и без какой-то там войны.

А если представить себе, что война в полном смысле слова перекинется на территорию россии?

Более чем уверен, что мы не увидим там такой же самоотверженности от служб спасения как в Украине, а всё будет по принципу - горит сарай - гори и хата.

Вместо того, чтобы решать свои собственные проблемы, они решили проблемы создать нам, но при этом, их собственные проблемы не решились, а только гипертрофировались. Могу себе представить, что будет дальше.

Если Китай в ближайшее время не возьмёт под свой патронат Дальний Восток и Сибирь, как исконно китайскую территорию то сибирские леса в ближайшее время превратятся в сибирскую пустыню.