русский
Політика

Росія вчергове готується до визнання Придністровʼя незалежним? Що це означає для нас

Вадим Денисенко

Росія вчергове готується до визнання Придністровʼя незалежним? Що це означає для нас
Росія вчергове готується до визнання Придністровʼя незалежним? Що це означає для нас

В Україні майже непоміченим залишається візит заступника помічника держсекретаря по східній Європі Держдепу США Крістофера Сміта в Кишинів та Тирасполь.

1. Для того, щоб нас не вводила в оману "низька посада" Сміта, просто нагадаю, що у лютому 2025 року він здійснив незапланований візит до Мінська. За результатами візиту з Білорусі були звільнені три політичні в’язні, серед яких був громадянин США та двоє білорусів, і доставлені у Вільнюс. І з цього почався процес потепління стосунків США з Білоруссю.

2. Це другий візит Сміта в ПМР. Минулого разу він відвідував Тирасполь півтора роки тому, коли в ПМР готувалися до зʼїзду депутатів всіх рівнів, які мали реанімувати результати референдуму 2006 року про "незалежність та входження до Росії".

3. У нас майже непоміченими залишаються тектонічні зсуви, які розпочалися в Молдові після 24.02.2022 року і які різко прискорилися в 2025 році. Якщо коротко, варто звернути увагу на наступні моменти:

- Молдова, практично зіскочила з енергетичної голки (перестала купувати російський газ, а електроенергія з Молдовської ГРЕС складає не більше 20% в енергобалансі краіни);

- Нейтралізували (частково) двох ключових гравців - Шора і Плахотнюка. Останній сидить в молдовській тюрмі, а Шор не зміг організувати заворушення під час останніх виборів;

- Підвісили гагаузькі еліти (вибори відкладені на невизначений термін, апеляція до Москви більше не працює). Та й взагалі еліти відчули, що кишинівські силовики можуть виконувати складні арешти, чого досі не було ніколи в історії Молдови.

- Заява Маі Санду про можливе обʼєднання з Румунією - це не випадковість, а свідоме промацування теми.

- Варто окремо звернути увагу на те, що минулого тижня в Румунії оприлюднено соціологічне дослідження, згідно з яким 56% румунів підтримують обʼєднання. Цілком реально, що ця тема може повернутися в політичний дискурс, попри те, що румунські еліти дуже скептично дивляться на всі ці процеси.

4. Але давайте повернемося до Придністровʼя, яке є єдиним на сьогодні, важелем тиску на Кишинів. Протягом минулого року Росія зробила кілька важливих кроків: перш за все вони заборонили "молдавську" схему постачання газу і тягнуть газ через угорську прокладку з проплатами в ОАЕ. По-друге, зараз дуже активізувалися процеси по насаджуванню міфу щодо "окремого придністровського народу" (згадайте народ Донбасу). По- третє, є певні ознаки того, що йде робота по пошуку заміни так званого президента ПМР Красносельського. Головна причина - "перелякана" позиція за час війни і неготовність виконувати не задумуючись накази з Москви. Хоча, не варто забувати, що новий куратор Придністровʼя Кірієнко буде пробувати "обростати" своїми кадрами.

5. Поки рано робити остаточні висновки, але сукупність всіх цих факторів говорить нам про наступне:

- росіяни не мають зараз інших важелів впливу на Молдову ніж підняття ставок по Придністровʼю. І тому зараз, цілком реально, можуть початися певні інформаційні рухи по ескалаціі ситуаціі;

- Візит Сміта - це явний дзвіночок, що США, як мінімум, бачать ці процеси.

- В теорії, вибори так званого президента ПМР мають пройти в грудні 2026 року ( офіційної дати нема). Ми не можемо виключати, що Кремль готує, як один із варіантів - повторний референдум, за результатами якого, можливо, буде визнання ПМР. Точніше зараз в Кремлі готується до шантажу ЄС щодо цього питання.

З воєнної точки зору Придністровʼя не є для нас зараз жодною проблемою. Але, схоже, на процеси в Молдові і Придністровʼї треба вже дивитися трохи ширше. Ті процеси, які зараз є зародковими, можуть в будь- який момент почати різко розвиватися.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги