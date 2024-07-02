Росія збільшила повітряний терор: що змінили окупанти у червні

У червні 2024 року російські окупанти продовжили тактику комбінованих ударів по території України, основними цілями яких були об'єкти енергосистеми, аеродроми та логістика. Але сама тактика ворога в червні відрізнялася почастішанням ударів при зменшенні боєкомплекту. Але до номенклатури ударів упевнено повернулися крилаті ракети морського базування "Калібр".

Ракетні удари

Протягом червня 2024 року російські окупанти продовжили практику регулярних системних комбінованих і поодиноких ракетних ударів по Україні. Основною компонентою останніх незмінно залишаються ракети Х-59/69, а також 9М723/728 ОТК "Іскандер-М"/KN-23. А ось основною компонентою комбінованих ударів є Х-101/555, а також крилаті ракети морського базування "Калібр", які російські окупаційні війська (РОВ) знову стали системно застосовувати після довгої паузи.

Усього за місяць було використано таку кількість ракет:

Х-59/69 – 13 (9 збиті);

9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 17/0;

9М727 ВТРК "Іскандер-К" – 11/7;

Х-101/555/55 – 68/57;

КРМБ "Калібр" – 21/14;

Х-47М2 "Кинджал" – 3/1;

невідомого типу – 8/1.

Найчастіше таких ударів зазнавали Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Хмельницька області.

Привертає увагу скорочення загального боєкомплекту при системних нічних ударах. Так, наймасовішим у червні був у ніч проти 1 червня:

Х-101/555 – 35/30;

Х-59/69 – 3/0;

Х-47М2 "Кинджал" – 1/0;

Іскандер-М – 4/0;

Іскандер-К – 1/1;

КРМБ "Калібр" – 10/4.

Тоді ж було запущено одну з найбільших у червні кількість дронів-камікадзе Shahed-131/136, а саме 47 (46 було збито). Але після цього удару РОВ стали використовувати набагато менший боєкомплект, проте частіше – з періодом 2-5 днів. Тобто не вичікуючи півтора-два тижні для накопичення БК.

Це було дуже схоже на зміну тактики ударів у травні-червні 2023 року. Нагадаю, що тоді командування російських окупаційних військ відійшло від практики масованих ударів по 50-70 ракет одночасно (але приблизно кожні півтора-два тижні) до ударів обмежених БК по 15-30 ракет (але з паузами в кілька днів).

У червні 2024 року навіть ці показники було зменшено. Після 1 червня, з паузами у 2-5 днів, нічні ракетні удари завдавалися в кількості щонайбільше до 15 ракет, а найчастіше менше ніж 10, різного типу. Тобто – не обмеженим, а по суті мінімальним боєкомплектом.

Примітно, що у червні російські окупанти використовували практично ту кількість ракет кожного типу, яку (згідно з відкритими даними) вони можуть виробляти протягом місяця. Ці показники відповідають і травневим. Наприклад, той самий 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 16 ракет у червні та 16 ракет у травні. На жаль, в обох випадках із нульовим збиттям, оскільки застосовуються по областях, де немає ППО, здатної їх перехопити, а саме ЗРК Patriot і SAMP/T.

Крім почастішання нічних ударів із мінімальним боєкомплектом, істотних змін у тактиці РОВ не спостерігається. Основні цілі не змінилися – енергосистема, аеродроми та логістика. Вторинні цілі – терор населення, удари по цивільних об'єктах, зокрема й забудові.

Основною ракетною компонентою при комбінованих ударах незмінно залишаються Х-101/555, які додатково посилюються "Калібрами". А останніх наразі накопичено в російських окупаційних військ набагато більше, ніж Х-101/555. За кількістю засобів ураження морська компонента виходить на друге місце в межах ракетного терору України.

Shahed-131/136

У червні РОВ запустили по території України 328 дронів-камікадзе, з яких було збито 311! Фактично минулого місяця лише 5% запущених Росією іранських Shahed-131/136 досягли своєї цілі.

Також червень, як і травень, не став рекордним місяцем за кількістю використаних дронів-камікадзе, як це було у грудні 2023 року, коли окупанти застосували 625 "шахедів", або у березні 2024-го – 603 одиниці. Хоча в перший тиждень червня було відчуття, що окупанти можуть вийти на рекордний показник, оскільки запустили вони станом на 7 червня – 171/158 Shahed-131/136.

Така кількість явно натякала на вкрай активний місяць, якщо не сказати більше, але ні. І в результаті в червні було використано 328 Shahed-131/136 із піковим показником нальоту 7 червня – 53/48.

Тож червень 2024 року нічим не відрізняється за інтенсивністю застосування Shahed-131/136 від середньостатистичних місяців, із середнім нальотом у 350 од. +/- 10%.

Цілі ударів незмінно ідентичні тим, що ставляться для ракетних ударів, але компонента Shahed-131/136 концентрувалася переважно на ударах по заходу України, Хмельницькій області, хоча більшу частину збивали на етапі прольоту через південні, центральні та східні області.

Висновки

У червні російські окупаційні війська не змінили своєї головної цілі – ударів по українській енергетиці, аеродромах та логістиці, але кількісна інтенсивність явно зменшилася при почастішанні періодичності ударів.

Не змінилася тактика застосування Х-59/69, а разом із ними і 9М723/9М728 ОТРК "Іскандер-М/К". У той час як Х-59/69 у більш ніж 50% випадках збиваються засобами ППО, що є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, 9М723/9М728 ОТРК "Іскандер-М/К" мають значно, я навіть сказав би, критично менший показник – особливо балістична компонента. Проблема залишається незмінною, оскільки її вирішення – це виключно ЗРК Patriot і SAMP/T.

З іншого боку незмінна середньостатистична інтенсивність завдавання ракетних ударів і нальотів дронів-камікадзе дозволяє стверджувати, що виробництво перших у Росії перебуває в стані стагнації без будь-яких кількісно-якісних змін, а других – цілком і повністю продовжує залежати від поставок з Ірану, які з деяких пір теж мають певні обмеження.

Проте це не означає, що у липні Росія зменшить удари – як комбіновані, так і поодинокі по Україні, а також нальоти "шахедів". Командування РОВ триматиме рівень ударів, що відповідатиме їхньому виробничому та накопичувальному потенціалу, незмінним, а за будь-якої можливості інтенсифікувати атаки – зробить це невідкладно.